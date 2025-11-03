股債雙配置成主流！上班族靠ETF打造穩穩現金流

▲截取：yahoo股市 10/29日。

財經中心／綜合報導

隨著市場對美國聯準會（Fed）降息預期升溫，長天期美國公債相關ETF人氣回溫，投資人重新關注具穩定收益特性的固定收益型商品。根據投信公告，六檔以「20年以上美國公債」為主要投資標的的ETF，將於11月陸續進入除息期，其中包括元大20年美債（00679B）、國泰20年美債（00687B）、復華20年美債（00768B）…等產品。

六檔長天期美債ETF除息資訊一覽

根據投信公司公告與公開資料，以下為六檔20年以上美債ETF的最新除息資訊整理：

在理財策略上，專家建議一般投資人可以採用「股債雙配置」的方式，把資金同時分配在高股息ETF和債券ETF上，讓投資更穩、波動更小。簡單來說，就是「股息幫你賺成長、債息幫你守穩定」。像是高股息ETF中的國泰永續高股息（00878）和復華台灣科技優息（00929），能提供現金回饋與市場成長機會；而債券ETF如復華20年美債（00768B），則能在市場震盪時發揮防禦效果、穩定現金流。透過定期定額的方式長期投入，不僅能分散風險，也能避免因市場漲跌頻繁進出，讓資產慢慢成長。

法人也觀察到，現在越來越多小資族與上班族的理財觀念正在改變，不再只追求「高殖利率」，而是更在意「能不能穩穩領息、長期累積」。有投資人就分享：「以前總想一次賺大錢，現在更希望每個月、每季都能領到固定現金流。」這樣的轉變，代表大家更懂得用長期規劃來對抗市場波動，用穩定的節奏，讓理財變成生活的一部分。



