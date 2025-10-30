ETF雙強領軍！00929配息連升！00940相對便宜！ETF達人：看好00929再調升配息！

▲00929完成填息、00940維持穩定配息，月月領息更有感。投資仍需留意市場風險。（圖／unsplash）

財經中心／綜合報導

高股息ETF人氣持續升溫！資產規模達1,442億元、受益人數達59.3萬人的 00929（復華台灣科技優息）於10月21日除息，每股配發0.08元，完成填息走勢；同時，資產規模逾1,180億元的 00940（元大台灣價值高息）也宣布最新配息金額0.04元，年化配息率達5%以上，吸引大批投資人搶進，市場資金熱度不減。

00929完成填息 年化配息率約5.13%

00929於（21）日除息參考價為18.54元，早盤股價最高漲至18.78元，上漲0.24元，漲幅達1.29%，完成填息，持有一張可領80元，領息日訂於11月14日。以最新配息水準計算，年化配息率約5.13%，持續維持在市場高檔水準。

回顧近一年多00929配息變化，2023年4～6月除息金額為0.2元，其後連5降，自去年12月起連續5個月均配息0.05元；今年5月調升至0.07元，8月再上調至0.08元，並連續三個月維持不變，顯示配息水準逐步回穩。法人指出，00929受惠科技產業長線利多與AI題材熱潮，加上月月配的穩定現金流機制，成為市場資金布局主力標的之一。

00940連5月配息不變 年化配息率維持5.04%

另一方面，00940公布最新配息金額為0.04元，連續五個月維持穩定水準。以10月21日收盤價9.52元計算，年化配息率約5.04%，明顯優於台股大盤約2.7%的現金殖利率，除息日訂於11月6日，12月1日發放配息。

自成立以來，00940累計配發金額已達0.66元，每次配息後盤中皆順利完成填息。法人表示，在升息趨緩、資金回流背景下，高股息ETF兼具穩定配息與價格支撐優勢，是許多投資人鎖定的資金停泊選項。

高股息ETF含息報酬亮眼 市場資金聚焦

根據統計，自4月9日台股反彈以來至10月20日，千億級高股息ETF含息報酬率表現亮眼，0056（元大寶來台灣高股息）以39.9%居冠，00940以32.8%居次，00929、00878（國泰永續高股息）及00919（群益台灣精選高息）分別以29%、26.6%、23.4%緊追在後，顯示高息ETF仍是市場最受關注的投資標的之一。

ETF人氣高漲 年底行情再添動能

除了穩定配息外，00929與00940近期的交易量與價格表現也維持熱絡。00929在10月28日收盤價為18.95元，連2日上漲；當日成交張數達47,833張，金額約9.07億元，淨值19.05元、折價0.52%。法人分析，年底資金回流與季底作帳行情啟動，有望進一步推升市場買盤動能。

