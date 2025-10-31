快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點　台積電跌5元至1500

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（31日）開低走高，一度大漲202點，逼近28500點，但最後一盤，賣盤湧現，指數翻黑走跌，加權指數終場下跌54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19％，成交量5581.89億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌7.06點開出，指數開低後走高，盤中最高達28489.76點，大漲202點，最低28233.35點，終場收在28233.35點，收在今日最低點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1500元，跌幅0.33％；鴻海（2317）下跌4.5元至257.5元；聯發科（2454）維持平盤至1310元；廣達（2382）下跌5.5元來到300.5元；長榮（2603）下跌2.5元至193.5元。
今天漲幅前5名個股為華城（1519）上漲65元，漲幅10％；日月光投控（3711）上漲22.5元，漲幅10％；亞力（1514）上漲10元，漲幅9.95％；玖鼎電力（4588）上漲5.9元，漲幅9.93％；士電（1503）上漲18元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為旺宏（2337）下跌3.45元，跌幅9.96％；建漢（3062）下跌2.75元，跌幅9.35％；台通（8011）下跌2.15元，跌幅8.62％；豐達科（3004）下跌10元，跌幅8.51％；訊舟（3047）下跌1.55元，跌幅7.26％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華城（1519）
|715.0
|▲65.0
|▲10.0％
|日月光投控（3711）
|247.5
|▲22.5
|▲10.0％
|亞力（1514）
|110.5
|▲10.0
|▲9.95％
|玖鼎電力（4588）
|65.3
|▲5.9
|▲9.93％
|士電（1503）
|199.5
|▲18.0
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|旺宏（2337）
|31.2
|▼3.45
|▼9.96％
|建漢（3062）
|26.65
|▼2.75
|▼9.35％
|台通（8011）
|22.8
|▼2.15
|▼8.62％
|豐達科（3004）
|107.5
|▼10.0
|▼8.51％
|訊舟（3047）
|19.8
|▼1.55
|▼7.26％
資料來源：證交所
