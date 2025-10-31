快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點 台積電跌5元至1500

台股今（31日）開低走高，一度大漲202點，逼近28500點，但最後一盤，賣盤湧現，指數翻黑走跌，加權指數終場下跌54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19％，成交量5581.89億元。

港務公司11月試辦新港區作業安全規定 違規將暫停通行證使用

台灣港務公司為強化港埠裝卸及倉儲作業安全管理，展現精進作業現場管理的決心，宣布將於11月1日起試行辦理「商港公用裝卸作業場域使用須知」及「港區違規態樣通行證管理」矩陣管理，此舉為該公司首度針對外部業者頒布場域管理規則，目的在於優化商港經營管理，維持「公用區」裝卸作業的規範與安全，共同打造港區安全場域。

台股驚漲！ 財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高

台股飆破28,000 點，市場擔憂AI題材估值過高，台北科技大學教授吳牧恩卻不動聲色，依舊按表操課、每日定期扣款；他說，就算是牛市大行情也不應停止扣款，空手者甚至更應該進場，「重點在資金控管和維持紀律，而不是何時買進。」

AI牛市全速前進！ 史丹佛博士揭美股年底再創新高理由

美股不斷創歷史新高！AI霸主輝達（NVIDIA）更一舉突破5兆美元市值大關，市場沸騰。然而，AI泡沫與估值過熱的雜音不斷浮現，對此，臉書粉絲團「美股探路客」版主、投資達人Andrew點出3大原因，直指這波牛市多頭派對仍未結束。

電子化股東會紀念品明年3月問市 便利商店、LINE PAY等4通路入列

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線，目前集保爭取兩大便利商店、LINE PAY（7722）、王品（2727）、大魯閣（1432）等業者加入eGift服務平台。

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」 削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

PCB捲土重來！4檔漲停 金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停 3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

最大贏家！中國信託橫掃《今周刊》財管評鑑10項大獎 「最佳財富管理銀行獎」等四大獎項第一

中國信託實踐普惠金融精神以及專業信賴的財富管理服務深受認可，知名財經專業雜誌《今周刊》主辦之2025「第19屆財富管理銀行暨證券評鑑」昨（30）日揭曉得獎名單，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）橫掃本屆10項大獎。

全球炒AI股！亞股重塑 台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。