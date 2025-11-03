10檔月配ETF比一比！00929配息奪冠、填息也稱霸

▲月配高股息ETF更有感。投資仍需留意市場風險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

月配高股息ETF誰配得最多？近兩年來掛牌的月配高股息ETF中，今年配息表現最亮眼的非復華台灣科技優息（00929）莫屬。根據統計，截至前三季，00929累計發放現金股利達0.6元，穩居「最會配」冠軍；統一台灣高息動能（00939）與中信成長高股息（00934）則以0.516元及0.472元分居第二、第三名。

復華台灣科技優息（00929）自2023年6月掛牌後，點燃月配ETF熱潮，更帶動2024年內新增多達9檔月配新品。其今年配息表現獨占鰲頭，不僅總額最高，且每月配息穩定落在0.05至0.08元間，不會忽高忽低，甚至連續兩次調高配息，展現穩健的配息能力與穩定性，堪稱月配ETF模範生，成為追求穩定現金流投資人的首選。

配息總額次高的統一台灣高息動能（00939），雖曾有一次降息紀錄，但整體走勢仍穩健上升。第三的中信成長高股息（00934）則四度調升配息，是月配ETF中調升次數最多者。

其他如群益台灣精選高息（00936）與元大台灣價值高息（00940）也維持穩定水準，惟整體配發水準仍不及00929與00934。整體而言，00929不僅「會配」，更「配得穩」，穩坐月配高股息ETF的第一把交椅。

除了配得多與配得穩，填息速度也是投資人關注的指標。上述10檔月配ETF今年皆「次次完成填息」，其中，復華台灣科技優息（00929）表現最為出色，10次除息中有9次於當日完成填息，僅有1次花費7日，填息效率居冠。

中信成長高股息（00934）緊追在後，同樣有9次當日填息，僅1次填息花費18日；統一台灣高息動能（00939）也屬優異，9次除息中有8次當天填息，另1次則花4天回補。

至於部分ETF雖最終完成填息，但速度相對偏慢。群益科技高息成長（00946）與野村趨勢動能高息最長填息天數分別高達71日與73日；FT臺灣永續高息（00961）也曾出現最長20日的填息紀錄。

隨著台股指數創高、配息指引趨嚴，未來各檔ETF的配息策略與穩定性將更受考驗。投資人若能兼顧殖利率、填息能力與長期績效，採取分散布局與長期持有策略，才能在波動市況中穩健獲取收益。