台積電刷1525 新天價　尾盤遭重砍逾1.4萬張翻黑收跌

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台股今（31）日收月線，大盤指數震盪收低，台積電（2330）在臨收盤前半小時盤中攀高至1525元，再創新天價，惟難敵獲利了結賣壓，最後一盤，遭砍1萬4369張，股價由紅翻黑，終場股價下跌5元，收在今日最低點1500元。

台積電今日最高1525元刷新天價，最低即今日收盤價1500元，力守在1500大關。

至於台股大盤指數在台積電領跌下也是由紅翻黑，終場下跌54.18點，收在28233.35點，成交值5581.89億元。

