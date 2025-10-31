聯發科Q3每股賺15.84元　蔡力行：明年雲端ASIC營收破10億美元

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

聯發科（2454）今（31日）舉行法說會，公布第三季財報，單季稅後純益254億5100萬元，EPS為15.84元，執行長蔡力行指出，迎接AI浪潮，首個AI加速器ASIC專案在2026年雲端ASIC達10億美元為目標，並可望於2027年達數十億美元。

聯發科第三合併營收為1,420億9,700萬元，季減5.5%、年增7.8%；合併毛利率46.5%，季減2.6個百分點、年減2.3個百分點；合併營業利益221億8,800萬元，季減24.5%、年減7%；稅後純益254億5,100萬元，季減9.3%、年減0.5%，每股盈餘15.84元。

展望第四季，聯發科預估以美元兌台幣匯率1比30.6計算，營收將介於1,421億至1,501億元之間，季增0%至6%，年減3%至增9%；毛利率預估46%±1.5%，營業費用率31%±2%。以中間值推算，全年營收有望再創新高、突破190億美元。

執行長蔡力行指出，第三季營收以美元計算達營運目標上緣，主要受惠於天璣9500需求強勁；以新台幣計算則優於預期，匯率實際落在1美元兌30元新台幣，優於假設的29元。展望第四季，天璣9500需求持續熱絡，手機業務可望強勁成長，全年旗艦手機晶片營收優於預期，2025年旗艦型手機營收上看30億美元、年增逾四成。

蔡力行表示，AI浪潮正推動全球產業進入新階段，聯發科在雲端與邊緣AI均取得進展。雲端方面，首個AI加速器ASIC專案執行順利，持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，並可望於2027年達數十億美元；同時與第二家超大型資料中心客戶洽談新案，預期未來業務將快速成長。

在邊緣端，聯發科推出最新旗艦行動晶片天璣9500，採雙核心NPU架構，支援即時AI體驗；與輝達（NVIDIA）共同設計的GB10晶片亦正式量產，應用於全球最小AI超級電腦DGX Spark，可在本地端推理參數量達2,000億的AI模型。聯發科並於第三季完成首顆採用台積電2奈米製程晶片設計定案，預計2026年推出。

在業務構成方面，第三季手機業務占營收53%，年增4%、季減4%；智慧裝置平台占42%，年增14%、季減6%；電源管理IC占5%，年減4%、季減10%。

蔡力行指出，第四季將受惠於旗艦手機、GB10與車用晶片成長，足以抵銷部分消費性電子產品的季節性下滑。中長期來看，聯發科將持續受惠於AI、車用、運算與資料中心等主要成長動能，營運穩健走在長期成長軌道上。