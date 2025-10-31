DHL：關稅壓力下　亞太地區成長最快航線包括新加坡-台灣

▲亞太地區在關稅壓力升高之際強化其全球貿易角色。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

儘管全球經貿環境持續帶來挑戰，亞太地區在強化全球貿易韌性的角色更加關鍵。DHL與紐約大學史登商學院(NYU Stern School of Business)於10月中發布《DHL全球連結追蹤報告》2025年特別版，其中全球10大貿易增長航線中，亞太區的六條航線包括：新加坡-台灣(+149%)、 馬來西亞-美國、新加坡-美國、越南-美國、泰國-美國

這是首份針對美國總統川普近期的貿易政策變動下，國際貿易與跨國投資反應的系統性評估報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

DHL國際快遞亞太區執行長李植興表示：「亞太地區展現出卓越的靈活布局，最新數據顯示，儘管全球局勢充滿不確定性，亞太區域內合作仍持續深化。從東協在吸納貿易流量中的關鍵角色，到亞太各國間貿易往來緊密，都顯示亞太區企業的敏捷與前瞻思維。

DHL具備綿密的運輸網絡及佈局，將持續協助客戶因應國際貿易變化，提升在關鍵市場的服務量能。」

根據《DHL全球連結追蹤報告》數據，2025年上半年國際貿易成長速度創下2010年以來新高(不含疫情後反彈期)。2025年初，美國進口激增，主因買家提前採購以避開即將調漲的關稅。即使在採購潮結束後，全球貿易量仍高於去年同期水平。

在全球前100大貿易航線中，成長最快的10條航線中有六條為亞洲經濟體，凸顯亞太地區在推動全球貿易動能中的關鍵地位。同時，在前50大貿易國中，香港、泰國、馬來西亞與越南皆名列貿易價值成長前10名，顯示亞太地區在跨國貿易供應鏈中的韌性與影響力。

亞太區內貿易持續深化，東亞與太平洋地區內部貿易比重由55%提升至56%。在全球50大貿易國中，貿易平均距離縮短幅度最大的國家依序為泰國(縮短79公里)、中國(縮短76公里)、新加坡(縮短71公里)及香港(縮短61公里)。此現象反映出亞洲經濟體積極將貿易重心轉向區域內夥伴，以維持成長動能，同時也強化基礎設施與網絡，提升跨境貿易吸引力。

儘管2025年前8個月中國對美出口下滑15%，但對東協出口卻上升15%，完全抵消美國市場的減幅。東協已成為中國出口的重要增長引擎，展現其在中國貿易版圖中的戰略地位。其中以越南、泰國及印度對中國出口貢獻增幅最大；相對地，美國、俄羅斯、韓國、巴西及墨西哥的占比則下降。

紐約大學史登商學院「DHL全球化倡議」主任 Steven A. Altman 教授指出：「2025年的貿易與國際投資趨勢並不支持『全球化倒退』的觀點。儘管政策風險不容忽視，但企業並未普遍撤出國際市場。事實上，地緣政治衝突僅影響全球少部分的跨國活動。最新數據顯示，企業持續積極因應跨國貿易的風險與機遇，而非退回國內或區域市場。」

《DHL 全球連結追蹤報告》（DHL Global Connectedness Tracker）是摘要報告與互動式平台，定期提供全球化與國際貿易的最新洞察。此報告作為自 2011 年起定期發布的《DHL 全球連結報告》（DHL Global Connectedness Report）的重要延伸，蒐集並分析超過25個公私部門及學術機構的資料來源，包括超過 2000萬筆有關貿易、資本、資訊與人員跨國流動的數據。透過線上互動式圖表，使用者可輕鬆探索不同地區、地緣政治陣營及各國的全球化趨勢，並可下載數據與圖表以供離線分析。

本報告由DHL委託製作，由紐約大學史登商學院(NYU Stern School of Business)的 Steven A. Altman教授與Caroline R. Bastian 撰寫。完整的《DHL 全球連結追蹤報告》及更多相關資源可於dhl.com/globalconnectedness查閱。