又一家老字號傳產關門！　桃園染整大廠宣布「結束營業」

記者周亭瑋／綜合報導

「又一家老字號傳產關門了！」前國民黨立委陳學聖昨（31）日在臉書發文，只見台光染整股份有限公司發出公告，表示受到大環境影響，客戶訂單量也無法有效營利，在審慎評估後，本公司將營業至今年12月31日止。

陳學聖在文中提到，做布料出口的朋友透露，新冠疫情期間訂單暴跌、運費飆高，好不容易撐過來，又碰上美中關稅戰，眼看產業一波未平一波又起，如今長年合作的桃園染整大廠竟提前宣布歇業，「因為看不到前景。」

陳學聖也轉述朋友的無奈，「過段時日，即使有接到訂單，成本一定大幅增加，且可選擇合作廠商會更少，想到就會憂心。真看不到未來，也感受不到政府有幫什麽忙，只有銀行在緊盯，真悲哀！」

台光染整股份有限公司在10月30日發出公告，宣布將結束營業，「近年由於國際局勢動盪，造成運費暴漲、匯率波動、紗價又無法與中國產製品相抗衡，導致許多客戶不易。再加上工廠製造能源、人事等費用不斷上漲，環保法規日趨嚴格也將導致熱能費用遽增，目前客戶訂單量也無法有效營利，在審慎評估未來成本大幅上漲且並無明顯經濟改善跡象，因此本公司沉重的表示，將營業至民國114年12月31日為止。」

最後，董事長吳志榮感性表示，「再度由衷感謝各位員工們的辛勞，一同經歷過最輝煌燦爛的時代，也在疫情期間最蕭條時同舟共濟。因停業造成之不便與困擾，敬請見諒！」