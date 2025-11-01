ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

又一家老字號傳產關門！　桃園染整大廠宣布「結束營業」

▲桃園染整大廠宣布結束營業。（圖／翻攝自臉書／陳學聖）

▲桃園染整大廠宣布結束營業。（圖／翻攝自臉書／陳學聖）

記者周亭瑋／綜合報導

「又一家老字號傳產關門了！」前國民黨立委陳學聖昨（31）日在臉書發文，只見台光染整股份有限公司發出公告，表示受到大環境影響，客戶訂單量也無法有效營利，在審慎評估後，本公司將營業至今年12月31日止。

陳學聖在文中提到，做布料出口的朋友透露，新冠疫情期間訂單暴跌、運費飆高，好不容易撐過來，又碰上美中關稅戰，眼看產業一波未平一波又起，如今長年合作的桃園染整大廠竟提前宣布歇業，「因為看不到前景。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳學聖也轉述朋友的無奈，「過段時日，即使有接到訂單，成本一定大幅增加，且可選擇合作廠商會更少，想到就會憂心。真看不到未來，也感受不到政府有幫什麽忙，只有銀行在緊盯，真悲哀！」

台光染整股份有限公司在10月30日發出公告，宣布將結束營業，「近年由於國際局勢動盪，造成運費暴漲、匯率波動、紗價又無法與中國產製品相抗衡，導致許多客戶不易。再加上工廠製造能源、人事等費用不斷上漲，環保法規日趨嚴格也將導致熱能費用遽增，目前客戶訂單量也無法有效營利，在審慎評估未來成本大幅上漲且並無明顯經濟改善跡象，因此本公司沉重的表示，將營業至民國114年12月31日為止。」

最後，董事長吳志榮感性表示，「再度由衷感謝各位員工們的辛勞，一同經歷過最輝煌燦爛的時代，也在疫情期間最蕭條時同舟共濟。因停業造成之不便與困擾，敬請見諒！」

關鍵字： 企業倒閉新冠疫情國際貿易布料出口經濟衰退

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

推薦閱讀

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳完成了今年的股票出售計畫， 估計自6月下旬以來累計套現超過10億美元（約折合307億元台幣），惟黃仁勳執行約4個月售股計畫但輝達股價今年仍然大幅上漲並突破5兆美元市值。

2025-11-01 11:30
輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。

2025-11-01 10:32
全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後，更在近半年展開多頭驚奇之旅，在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下，帶動相關主題基金漲勢，其中大中華股票基金漲勢最為突出。

2025-11-01 10:02
國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

由外貿協會主辦的「2025年台灣國際水週(Taiwan International Water Week, TIWW)」今(31)日圓滿落幕，三天展期吸引總計4,300逾名國內外參觀者入場，較上屆成長超過7成，前5大買主國依序為新加坡、日本、菲律賓、越南及馬來西亞，共同見證台灣水資源產業在全球永續轉型中的技術與實力，展現跨產業合作與創新應用的無限潛力。

2025-10-31 21:43
智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

外貿協會與SEMI旗下綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今(31)日圓滿落幕。展會匯聚450家國內外指標企業、近1600個攤位，三天展期總計吸引2萬名國內外專業買主與業界人士參觀，其中國際買主近1200名，較上屆成長超過6成，前五大買主國依序為日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大。

2025-10-31 21:30
目前貨櫃造價僅有疫情高峰四成多　陽明斥資逾25億造3.57萬只

目前貨櫃造價僅有疫情高峰四成多　陽明斥資逾25億造3.57萬只

陽明(2609)今(31)日公告向「中國國際海運集裝箱(集團)公司」(CIMC)訂造35,700只貨櫃，每單位價格約美金1550至2635元(依櫃種)，交易總金額美金8300萬至8400萬元，約新台幣25.4億元至25.8億元。業界指出，目前貨櫃造價僅疫情期間高峰價四成多，比疫前還便宜，陽明藉此機會擴充資產，降低用櫃成本。

2025-10-31 20:55
快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

中信金（2891）對保德信投信與三商壽（2867）併購投標出現「重訊步調不一致」現象，挨轟「雙標」，對此中信金今（31）日表示，2宗併購案投標性質不同，發布重大訊息程序皆合法合規。

2025-10-31 19:44
海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

台灣國際造船公司(2208)今(31)日表示，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，有特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，公司深表遺憾，特別澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」、以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。

2025-10-31 19:41
19萬股民注意！00900配息維持0.1元　年化配息率8.8％

19萬股民注意！00900配息維持0.1元　年化配息率8.8％

資產規模341億元、受益人數19.4萬月配息富邦特選高股息30ETF（00900）公布10月配息金額0.1元，已經是連13個月配發0.1元。以今（31）日收盤價13.6元計算，單次配息率約0.73%，年化配息率約8.8%，00900此次除息交易日為11月18日，最後買進11月17日，股息入帳日12月11日。

2025-10-31 18:14
DHL：關稅壓力下　亞太地區成長最快航線包括新加坡-台灣

DHL：關稅壓力下　亞太地區成長最快航線包括新加坡-台灣

儘管全球經貿環境持續帶來挑戰，亞太地區在強化全球貿易韌性的角色更加關鍵。DHL與紐約大學史登商學院(NYU Stern School of Business)於10月中發布《DHL全球連結追蹤報告》2025年特別版，其中全球10大貿易增長航線中，亞太區的六條航線包括：新加坡-台灣(+149%)、 馬來西亞-美國、新加坡-美國、越南-美國、泰國-美國

2025-10-31 17:37

讀者迴響

熱門新聞

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

即／大樂透連13槓「下期飆5.2億」

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

又一家老字號傳產關門！桃園染整大廠宣布「結束營業」

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

加油族注意！油價下周預估連2漲　汽、柴油各調漲0.1至0.3元

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

美股反彈收紅　台積電ADR跌0.92%

鴻海科技日「限定伴手禮」曝光　3款好物搶先看

目前貨櫃造價僅有疫情高峰四成多　陽明斥資逾25億造3.57萬只

美股科技股領漲　輝達與韓合作股價漲2.22%

快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元　年化報酬率7.37％

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366