法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

被動元件龍頭法說捷報連連，國巨*（2327）、三星電機（Semco）看好2026年被動元件需求，村田機械（Murata）調高財務預測，消息帶動全球被動元件股31日飆漲，三星電機、村田攜手勁揚8.89％、11.91％。

國巨股票分割後開大絕，不僅在國內收購茂達電子，還吞併日商芝浦電子，股價一飛沖天。自分割以來，國巨短短兩個月內暴漲82.4%，吸引上萬股東上車，以31日平盤收盤價249元計算，漲幅高達82%，一張大賺11.25萬元。

以國巨本波漲勢最高點262元計算，還原其股價已經突破1000元大關，成為被動元件類股全球領漲指標，若以國巨股票分割重新掛牌價136.5元計算，波段漲幅高達91％。

國巨在法說會上表示，AI強勁需求將反應在高功率電阻、鉭電容以及磁性元件上，國巨的AI佔比預期明年上看20％，持續推動集團成長，2026年展望審慎樂觀，預期AI需求強勁，產品組合持續優化。

三星電機為全球第二大積層陶瓷電容 （MLCC）廠，不僅第三季財報繳出佳績，也看好2026年在AI伺服器、車用電子帶動之下，MLCC需求將持續強勁，目標雙位數成長。

村田於31日召開法說會，並調高其財務預測，與4月預測相比，營收成長6.1％，零組件需求在所有應用領域均呈現增加。主因日圓貶值幅度超過原先假設的匯率，若排除匯率影響，營收成長為2.7％。

