美債ETF縮水千億　僅三檔長天期逆勢吸金　00768B規模成長居首

受到高利率環境與台幣升值夾擊，美債ETF今年資金明顯流出。不過，仍有8檔規模持續成長，多數為中短天期產品，僅有3檔長天期美債ETF吸引資金回流，以復華20年美債（00768B）新增規模居冠，大華優利美公債20（00983B）與元大優息美債（00967B）分居第二、第三名，顯示長天期債仍具吸引力，市場買氣正逐步回溫。

美債ETF長期為國人偏好的資產配置選項，目前整體債券ETF規模超過新台幣3兆元，受益人數約192萬人，其中美債ETF規模已達7,300億元，占比約24%；受益人則超過79萬人，占整體41%，顯示其在國內投資人心中仍具高度吸引力。

然而，今年以來債券ETF買氣明顯轉弱，特別是自5月起受到美元走弱與利率震盪雙重影響，整體規模持續縮減。根據CMoney統計，美債原型ETF今年以來規模衰退約1,146億元，受益人數也減少逾17萬人。好消息是，隨著利空因素鈍化，債市已度過最壞階段，跌深反彈契機浮現。尤其美國聯準會於9月再度降息一碼後，帶動債市買盤回溫。

觀察今年美債ETF規模變化，21檔產品中僅有8檔呈現成長，多數為中短天期ETF，僅有3檔長天期美債ETF逆勢吸金，其中，復華20年美債（00768B）增加12.5億元居冠，大華優利美公債20（00983B）增加4.2億元居次，元大優息美債（00967B）則以3.1億元排名第三。

分析00768B爆紅原因，主要是該檔ETF先前採「不配息」政策，今年開始轉為季配後首配每單位配發達 1.24 元，年化配息率近10％，不僅刷新美債ETF紀錄，甚至超越多檔非投資等級債ETF，打破「美債ETF收益穩但低」的刻板印象，大幅提升投資人興趣。

展望後市，聯準會已於10月再度降息一碼，為今年第二次降息，顯示政策立場轉向寬鬆。此外，根據芝商所FedWatch工具（截至10/30）顯示，市場預期聯準會12月再降息的機率高達70%，顯示後續仍有降息空間，將有助支撐債市後續表現。即使未來降息步伐放緩，但市場利空已逐漸消化，加上債市仍處於相對低檔，下跌空間有限，現階段投資人可逢低布局美債ETF，掌握債市長線反彈契機。



