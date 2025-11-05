美債ETF走出陰霾　長天期反彈最強、00768B規模與人氣雙升

財經中心／綜合報導

10月美債ETF誰最會漲？最新報酬榜揭曉，長天期美債ETF全面領漲，包辦前十強。以元大零息超長美債（00969B）漲幅居冠，復華20年美債（00768B）與中信美國公債20年（00795B）並列第二。其中，00768B憑藉高配息與穩健績效，今年以來規模與受益人數雙雙攀升，成為長天期美債ETF中的最大贏家。

回顧上半年，美債ETF因台幣走強及利率劇烈波動而大幅回檔，5月跌幅一度超過1成。不過，隨著聯準會啟動降息循環，債市投資氣氛逐漸回暖，美債ETF表現同步轉強。

觀察10月以來，美債ETF全部繳出正報酬，尤以長天期債最為亮眼，漲幅全數優於中短天期ETF，顯示長天期債受惠降息最為明顯。其中，元大零息超長美債（00969B）漲幅達5.9%居冠，復華20年美債（00768B）與中信美國公債20年（00795B）則以4.3%報酬並列第二，吸引市場目光。

拉長時間來看，今年以來美債ETF整體表現也幾乎全面翻正，長天期美債ETF依舊最吸睛。除元大零息超長美債（00969B）小幅下跌之外，其餘均繳出正報酬；反觀短天期美債ETF仍有六檔維持負報酬，顯示長債行情明顯轉強。

除了績效回升外，人氣指標同樣升溫。今年共有九檔美債ETF受益人數呈現成長，其中長天期僅復華20年美債（00768B）與大華優利美公債20（00983B）入列，以00768B增幅最為顯著，受益人數年增逾七成，反映投資人對高配息長天期債的偏好。同時，00768B也是今年以來規模成長最多的長天期美債ETF，在所有美債ETF中更躍居規模成長第三名，人氣與規模雙雙攀升，成為市場矚目焦點。

展望後市，若聯準會在2026年前維持寬鬆政策，長天期債券殖利率仍有下行空間。專家建議，投資人可將長天期美債ETF納入核心配置，採分批布局策略，參與債市反彈行情並爭取潛在報酬機會。

