台航前三季EPS2.36元　後面兩季有美國大豆加持本業業績會更好

台航(2617)今(3)日公布前三季EPS2.36元，與去年同期相當，第三季單季EPS1.35元，扣除陽明股利貢獻的0.67元，本業EPS有0.68元，優於第二季的0.43元，第四季公司旗下中小型散裝船因為美國大豆成功獲得中國與東南亞國家承諾加購3100萬噸，估計第四季與明年第一季業績會有更好表現。

台航今年前三季合併營收約新台幣31.25億元，較去年同期減少約1.8億元，降幅約5.5%，營業毛利約12.5億元，較去年減少約1.2億元，收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在40%以上，且第三季單季獲利相較上半年已明顯回升。

公司說明，第三季獲利提升主要因素有：

一、美國與主要貿易國家(除中國外)的關稅談判已大致確定，產業投資的不確定因素逐漸消弭。

二、中國與美國貿易戰因素，大量進口巴西大豆，今年巴西大豆產量亦創歷史新高，出口延續至第三季。

三、印尼七月開始解除出口煤炭價格管制，出口量激增，以上因素有效帶動中、小型船舶船噸需求及運價。

四、業外認列陽明海運(2609)股利收入。公司擁有的3.7萬張陽明股票，第三季約有2.78億元現金股利進帳，為EPS增添0.67元。

台航指出，近期MEPC特別會議未能如期通過IMO淨零框架，並決議休會一年，全球統一的減碳經濟性法規及工作計畫預期將有所延宕。上周川習會面後，中美雙方達成多項共識，如中國恢復採購美國大豆及各類大宗農產品、暫停稀土出口管制，美國則調降部分關稅，雙方並同意暫停互徵港口費措施一年，以上協議預期對散裝貨運需求有望增加，進一步推升散裝運價。台航目前有21艘中、小型散裝船，第四季運費水平估計優於第三季。

展望明年運價，烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益，另外中國啟動西藏5兆元水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標(EEXI)及營運碳強度指標(CII)等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅(ETS)，2025年實施FuelEU Maritime溫室氣體排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

台航董事長劉文慶近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前公司散裝船隊平均船齡約5.7歲，除2024年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，2025年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第三、四季交付。

明年公司將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估並研議是否啟動額外新造船計劃，以持續優化船隊，並強化公司整體營運競爭力。