東森攜手百度、微軟、AWS、Google　王令麟取經全球AI科技經驗推動產業升級與公益並進

東森集團與大陸百度集團進行科技交流，近期百度回訪台灣，由總裁王令麟（右）與百度港澳地區總經理史巍（左）簽署MOU。

財經中心／台北報導

東森集團近年積極推動企業數位轉型與產業升級，持續與多家全球頂級AI科技公司合作，涵蓋AI軟體應用、資料整合、營運優化與智慧化管理等領域。合作夥伴包括百度（Baidu）、微軟（Microsoft）、亞馬遜雲端服務（AWS）、Google Cloud（谷歌雲端平台）等。透過跨界合作與技術請益，東森不斷強化AI應用架構與管理效能，朝向智慧化、國際化的企業升級邁進。

東森集團總裁王令麟長期關注AI科技創新與產業應用。2023年前往北京拜訪百度Apollo無人自動駕駛事業，親自體驗「蘿蔔快跑」無人車出行服務。該車全程由AI系統導航、方向盤無人操作、行駛平穩。王令麟體驗後表示，「這是生平第一次體驗，非常好的趨勢。」他認為，未來在高齡化社會中，速度適中的無人駕駛服務，將能為長者帶來安全與便利。此舉展現出東森積極向國際與兩岸科技產業取經，掌握未來科技趨勢的高度前瞻性。

2023年王令麟總裁前往北京拜訪百度Apollo無人自動駕駛事業，親自體驗「蘿蔔快跑」無人車出行服務。





今年七月，東森集團再度派出高階團隊前往百度進行AI技術產業交流，了解AI新興科技的應用趨勢與營運模式。近日百度團隊也回訪台灣，參觀東森購物與興建中的「東森全球營運總部－林口恩典大樓」，雙方並簽署MOU，象徵雙方建立長期友好合作關係，持續促進產業升級與技術交流，增強公司進軍全球市場的競爭力。

此外，東森近年也與微軟、AWS、Google Cloud 等國際資訊公司展開AI的合作，針對AI雲端架構、資料管理與營運優化等議題進行交流，導入多項AI軟體與解決方案，全面提升系統整合效能與資訊安全。這些合作使東森在「零售電商、媒體內容進軍全球海外布局」及會員經營上能更靈活運用增強競爭力，及強化決策效率與服務品質。

為鼓勵員工積極運用科技創新，東森集團依據總裁指示設立「AI數位應用獎勵機制」，每月公開表揚表現優異的同仁，並頒發獎金以資鼓勵，預估每年發放總額高達5,000萬元。集團期望透過獎勵制度，推動內部AI創新文化，讓AI科技成為東森員工共同的生產力與競爭力來源。

▲東森集團總裁王令麟頒發AI應用獎金給表現優異的同仁，鼓勵全體員工以AI創新思維提升工作效率與數位能力。

東森強調，企業的成長不僅來自科技與營運的突破，也來自社會責任的實踐。多年來，東森持續投入教育、醫療與弱勢關懷等公益行動，透過「東森慈善基金會」推動包括「愛的早餐」計畫已執行第19年，並持續投入急難救助及長期關懷等公益方案，致力將企業力量轉化為社會正能量，實踐「取之於社會、用之於社會」的核心理念。

展望未來，東森將持續深化與全球AI科技企業的合作，透過AI數位化、雲端化的轉型布局，推動集團在零售、媒體與健康產業的全面升級，同時持續推動公益計畫，讓企業發展與社會價值並行，邁向可持續的智慧新時代，進軍全球海外市場。