慧洋第四季本業與售船利益都提高　明年首季看好美國穀物運輸

慧洋-KY(2637)今年第三季業績大幅好轉，自結單季營收44.50億元，獲利14.94億元，EPS2.01元，第四季市場運價上升，10月最後一艘售出的海岬型船完成交船，約837.5萬美元獲利進帳，貢獻EPS約0.3元，年底前預計還有2到3艘小型散裝船出售的獲利可以進帳，加上美國預計在今年11月開始大量銷往亞洲的穀物，估計業績表現會優於第三季。

業界預計中國與東南亞國家承諾在本季(截至明年1月)購買的3100萬噸大豆，多數會在集中在今年11月到明年3月底運送，另美國生產的玉米和大豆一樣，也是全球產量第一，還有高粱等其他穀物，都是中小型散裝船的主要貨源，而慧洋擁有133艘中小型，船隊規模名列國內第一，將可發揮最大優勢。

今年上半年因國際局勢動盪不安，美國貿易政策反覆，加上中東地緣政治風險升溫，對全球航運市場造成衝擊，慧洋上半年營收73.16億元，獲利2.85億元，EPS0.38元；第三季市場明顯好轉，單季EPS就有2.01元，跳升五倍多。

從運價來看，巴拿馬型船第一季平均日租為9591美元、第二季11,840美元，第三季15,929美元，10月均價為16,327美元，呈現季季高與月月增走勢；超輕便型船則是10,355美元、12,160美元、17,095美元與17,705美元；輕便型船為9058、10,578、13,025到10月份的15,695美元。

第四季原本就是散裝船運旺季，現在又有短時間急促的美國穀物外銷運輸需求，估計是旺上加旺，並將延續到明年首季。