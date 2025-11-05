主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄　11／5上市掛牌

▲台股指數頻創新高，衝上28000點，主動式ETF買氣搶搶滾。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球股市多頭氣盛，主動式ETF 潮流崛起，統一投信新推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A）規模達到62億元，創下主動式ETF募集新紀錄，也是主動式海外股票型ETF規模最大的一檔，於今日(11/5)掛牌上市。

2025年堪稱是主動式ETF元年，在川普關稅政策造成的4月股災後，台股呈現報復性反彈，指數屢創新高，衝上28000點，統一投信先前推出的首檔主動式台股ETF「主動統一台股增長」（00981A）叫好又叫座股價頻創新高，激勵新推出00988A買氣，吸引投資人搶申購。

統一00988A以「創新為核心、主動掌握趨勢」為投資策略，以「創新金三角」為核心，兼顧顛覆式、擴展式與漸進式創新三種機會；同時橫跨科技與非科技領域，結合創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融與消費等六大主軸，鎖定全球在主權AI、能源轉型、國防科技、加密金融、AI基建與消費升級等前沿機會，成為搶進新世代成長浪潮的關鍵門票。

因創新因子加進來，長期表現更搶眼，以MSCI創新指數對比MSCI世界指數為例，過去10年累積報酬高達275.3%，遠勝全球平均的152.2%。這顯示創新因子持續驅動企業成長與估值提升，00988A所鎖定的創新主題具備長期潛力與報酬空間。

統一00988A透過主動式管理與創新三角策略，讓投資人能在長線創新循環中站穩優勢。根據投信官網資料，統一00988A區域配置以美股五成左右為最高，美股的重點持股包括輝達、博通、美光、微軟、Bloom Energy、Coinbase，涵蓋 AI通用晶片、ASIC、記憶體、AI軟體、燃料電池、加密貨幣。台股投資比例約一成，重點持股包括「兩台」台灣之光──台積電及台達電，分別是半導體、電源及散熱領域龍頭。

當AI從「科技話題」轉為「國家戰略」，投資創新已不再只是科技股的專利，而是掌握全球競爭主軸的關鍵。統一00988A比較特別的是，歐股及日股配置各占一成左右，是市面上少數有佈局歐股的ETF。歐股配置以德國為核心，例如全球能源技術領導者西門子、歐洲國防最大供應商萊茵金屬，都是統一00988A的重點持股。