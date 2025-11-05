00929再度升息創一年新高　網嗨翻「步步高升、捨不得賣」

▲月配高股息ETF更有感。投資仍需留意市場風險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）再度升息！復華投信最新公告顯示，00929每股配息金額由前次的0.08元調高至0.09元，為今年第三度調升，並創下自去年12月以來的新高紀錄，讓許多投資人興奮喊讚：「步步高升」、「捨不得賣」。

00929今年配息持續走高，從年初的0.05元一路調升至0.07元、0.08元，連三個月配發0.08元已讓股民直呼「月月有感收息真的爽」。如今再度調高至0.09元，更令股民振奮。以11月3日收盤價18.86元計算，單次配息率約0.47%，年化配息率約5.7%。本次除息日為11月19日，投資人最晚須於11月18日前持有或買進，預計12月15日發放配息。

對於這次再度調升配息，讓不少投資人信心喊讚。有股民直呼「步步高升」、「正在起飛了」、「需要現金流的我捨不得賣」、「看來可以持續再持有」，甚至有人決定「留著00929不換股了」。顯示00929穩定的月月領息現金流，依舊深受市場青睞。

另有股民分享實戰經驗指出，雖然00929今年表現不及部分「含積量」高的科技ETF，但整體仍相對穩健，「4月大跌有持續買進，現在也是獲利20~30%，拿股息去買入00981A測試績效，也挺不錯。」

截至前三季（依股利歸屬期間計算），00929累計已配發現金股利達0.6元，位居近兩年新掛牌高股息月配ETF之冠。從配息走勢觀察，每月金額穩定落在0.05至0.08元區間，顯示配息具備高度穩定性；填息表現方面，00929今年以來已除息10次，皆順利完成填息，其中9次更於除息當日即完成，僅有1次花費7天，填息效率在同類型ETF中表現最為亮眼。

目前00929受益人數穩定維持在57萬人以上，位列台股高股息ETF人氣前五，顯示其穩定配息與填息效率持續獲得投資人青睞。