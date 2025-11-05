ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

多頭翻騰台股續登頂　驚驚漲步步高風險中的絕佳機會

美股持強創高，日、韓與台股也跟上腳步，AI產業依舊是唯一的鎂光燈焦點，台股不僅電子權值股強勢表態，次產業穩定良性輪動，多頭趨勢未見改變。

文／黃俊超　圖／先探投資週刊提供

美中貿易戰持續休兵、聯準會如預期降息一碼、Nvidia舉辦ＧＴＣ大會、超級財報月如火如荼，短短一週集結眾多國際大事，反應回到市場端，其實並未明顯變化，美股持穩創高，持續扮演火車頭的角色，尤其以費城半導體漲勢最為凶猛，而包含日、韓與台股，也都走在創歷史新高的軌道上，一切的主軸依舊圍繞著ＡＩ相關產業。

美中貿易戰持續休兵

萬眾矚目的川習會，儘管只進行約一○○分鐘，不過川普會後表示雙方幾乎達成所有協議，若以滿分十分來看，他會給出十二分的超高評價。在具體成果方面，美國將把與芬太尼相關的關稅調降至十％，對中國商品徵收的關稅將從五七％降至四七％，並暫緩對中國製造或中國擁有的船舶進入美國時的高額港口費相關計畫，而中國取消稀土出口，並立即採購美國大豆，並訂於明年四月川普將訪問中國。另也表示並未談及台灣。

聯準會如市場預期調降基準利率一碼至三．七五～四％，為本年度第二次降息，並宣布將於十二月一日結束縮減資產負債表的量化緊縮政策，然主席鮑爾也表示，通膨短期仍有上行壓力，就業市場則面臨下行風險，十二月再次降息並非已成定局。會後聲明指出，現有指標顯示經濟活動持續以溫和速度擴張，經濟前景不確定性依舊偏高，將密切關注就業與通膨面臨的風險。

根據統計，在美股處於歷史高點的期間進行降息，雖非是首次，卻也僅是第五次，不過歷史數據顯示，降息後一年S&P 500指數平均漲幅高達兩成，而最低的報酬率發生在去年的降息，一年後的報酬率約為十五％。其實過去兩年多以來，全球央行累積降息次數已約當金融海嘯時的政策，不僅激勵股市表現，包含黃金等貴金屬、比特幣等虛擬貨幣，價格都出現大幅走升。

真正足夠分量推動股市持續走高的，絕對是Nvidia的ＧＴＣ大會，Nvidia執行長黃仁勳演說中明確表示，ＡＩ絕對不是泡沫，給予市場更強而有力的利多信心，而財報是個別公司股價調整的參考依據，包含Google、微軟、Amazon與Meta等巨擘，所繳出的成績單雖然不一定能完全符合市場期待，不過也顯示將持續並加速上修未來資本支出預測，寧願過度投資也不願錯過任何機會。

另一個要留意的是美國參議院通過決議，終止川普政府在全球實施的大部分關稅措施，而此決議必須通過眾議院決議，不過此前眾議院共和黨已多次阻止推翻關稅的立法行動，且眾議院已通過新規，可阻止法案排入議程，且一般預估川普幾乎確定會行使否決權，因此可能不會帶來太大影響，不過參議院投票過程有四名共和黨議員倒戈，顯見黨內對全球關稅態度更加分歧。

群聯股價突破千元

道瓊指數近期突破四八○○○點、S&P 500指數將挑戰七○○○點、Nasdaq突破二四○○○點，後發先至的費城半導體指數勢如破竹，自四月低點起算漲幅已逾一倍，逐漸逼近七五○○點。亞股方面，日經指數突破五二○○○點、南韓綜合突破四二○○點，兩大市場都持續走在強勢創高的軌道上，而中國上證指數近期一度衝過四○○○點整數關卡，表現也屬強勁。（全文未完）

圖／先探投資週刊 提供

