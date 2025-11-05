股利年領逾2萬「就要繳補充保費」！一票存股族崩潰：貼息還繳錢

▲以後只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就要被收取2.11％的補充保費。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

健保為開源，衛福部長石崇良接受專訪時拋出「補充保費」收取將有3大變革，現行門檻為單筆逾2萬元須扣繳，為了杜絕拆單規避保費，衛福部將對利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11％的補充保費。消息曝光以後受到大量討論，讓許多存股族的股民崩潰哀號。

針對此次衛福部的新制，網紅「不敗教主」陳重銘表示，因為費率並不高，不必刻意操作節稅。例如除息前賣出棄息，就不用繳補充保費，但萬一填息又上漲，損失反而更大。

陳重銘也建議，也可以挑選配息少、獲利成長的公司，以台積電而言，因為配息少、所得稅及補充保費也繳得少，但股價因獲利成長而持續增加，「台灣目前沒有證券交易所得稅，賺到的價差都是免稅的。」

▲以後只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就要被收取2.11％的補充保費。（資料照／記者李毓康攝）



對此，政大商學院副院長周冠男也表示，改動以後的門檻相當低，「也就是一個月領1,667元以上就會被扣了」，若有購買高股息商品「我想應該都會中獎」。

周冠男提到，高股息的產品風險並沒有較低，不過報酬率比市值型還低，這並非個人選擇問題，而是沒有充分了解實證證據的問題，「台灣資本利得免稅，所以不如不要領息，需要用錢的時候自己再賣掉就好了。」

此外，知名財經網紅「樂活大叔」表示，以102萬元股利為例，超過2萬的100萬元，會被課2.11萬元的健保補充保費，換算下來每個月不到1,800元，相較於領到的股息，「我覺得還好吧！」

而此次的改制消息曝光後，不少存股族的股民崩潰哀號，「明年不領股利了」、「連獎金都要扣是怎樣，搶錢了膩」、「一年累計2萬不難耶」、「主動式不配息ETF要紅了嗎」、「這已經不是高股息問題了，只要有配息的通殺」、「貼息還要繳稅給政府！！以後大家都不參與除權息。」