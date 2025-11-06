正德前三季營收成長46.32%創同期新高　EPS1.55元

▲正德海運今年前三季與第三季營收都創同期新高。（圖／正德海運提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船公司正德海運(2641)今(6)日公告第三季財報，累計前三季合併營收17.70億元，年增46.32％，創同期新高，營業毛利7.21億元，年增27.38％，歸屬母公司稅後淨利4.95億元，年增8.24％，每股稅後純益(EPS)達1.55元。

公司指出，今年前三季獲利為較去年同期增加是因去年訂購的4艘新造船舶及3艘現成船已於今年陸續交船加入營運，使今年前三季業績與113年同期相比大幅增長。

第三季單季合併營收7.15億元，年增67.74％，一樣創下同期最佳，營業毛利3.15億元，年增57.22％，歸屬母公司稅後淨利2.02億元，EPS0.62元；114年第3季單季合併營收較第2季成長29.92%，毛利季成長35.67%，營業利益季成長35.23%，歸屬母公司稅後淨利季衰退1.59%。

在船舶佈局政策方面，去年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸超輕便型(Ultramax)散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家10年長期租約。113年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型(Kamsarmax)的二手散裝貨輪，已於今年2月全數交付完成。

正德今年8月董事會決議訂購5艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪（MPP/17,500 DWT），預計自116年H2陸續交船。截至9月底，已處分認列2艘售船利益，獲利約260萬美金，正德旗下船隊總數達到21艘，仍採長短租配置模式營運，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，加上靈活的租船策略，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續穩定擴充規模提升獲利能力。

受到旺季效應，BDI連續在第2季、第3季上漲，時序進入第4季，運價漲勢仍具延續性，主要與3因素有關，分別是美中互徵靠港費影響運力、鐵礦砂需求回穩以及穀物、長程運輸需求增溫。

在歷經數月的貿易摩擦升溫後，在2025年10月底舉行的中美領導人會談(川習會)，根據會後聲明，雙方達成的暫時性協議，同意自2025年11月起暫停一年互對港口與船舶靠港費的徵收，對航運業而言，靠港費的暫停徵收有積極明顯正面效果，特別是在航運成本、港口費用與航線安排方面。

以中美穀物與煤炭運輸為例，巴拿馬型與海峽型散裝船在中美穀物與鐵礦航線上占比高，2025年上半年在靠港費高漲下，部分中資船隊改走澳洲或東南亞中轉港，平均航程增加5至10天，若雙邊費用暫停，運費壓力可望降低約3%至5%；休戰後，航商可望恢復直航、壓低成本。短期內，中美關係緩和可穩定市場預期，改善船東與貨主對未來航線政策的信心。

雖然國際海事組織(IMO)將全球海運碳稅表決延後至2026年底，但歐盟ETS(碳排放交易制度)仍如期推進持續擴大適用範圍，以及新燃料技術逐步成熟，全球航運產業正邁向一個關鍵轉折點。

2026年，被業界視為「環保壓力年」。自2026 年起，歐盟ETS(碳排放交易制度)正式納入全航段計算即對航運排放的納管範圍將從「歐盟港進出航程的50%」擴大至100%，這意味著所有往返歐洲的國際航線都將承擔完整碳成本。國際海事組織(IMO)國際船舶能源效率指數(EEXI)與碳強度指標(CII)將進一步收緊，約30%的現役船舶將面臨評級下降風險，可能被迫減速或改裝。

展望2026年，散裝船市場將在多重因素交織下走向「供需再平衡」：一方面，川習會緩解美中貿易緊張，在關稅與貿易達成初步協議，全球經濟在通膨壓力趨緩後逐步復甦重啟成長動能，此外，黑海航線與紅海區域的地緣風險仍可能推高運費波動。

另一方面，船舶環保法規要求全面升級，船舶被迫減速或改裝，老齡船報廢速度加快。航運業者面臨的挑戰，不僅是需求變化，更是合規成本與運力調整的控制能力。正德可望憑藉著新船大幅增加，淘汰舊船擴大規模策略，更具競爭力，使獲利逐年成長。