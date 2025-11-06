北美AAPEX展及SEMA展打造台灣館　展現汽配產業創新實力

▲經濟部次長何晉滄、貿協董事長黃志芳經慧友電子導覽，了解我國先進輔助駕駛應用。(圖／貿協提供）

全球第二大的汽車售後服務零配件展(AAPEX)及北美最大的改裝汽車零配件展(SEMA)於11月4日同時登場，台灣共有270家廠商參加，為第二大參展國。為協助台灣汽配業者鞏固美國市場，經濟部何晉滄政務次長特別參加本次展覽，並逐一前往參展的台廠展位參觀，為業者加油打氣。

美國為台灣最重要的經貿夥伴之一，雙方在半導體、綠能及資訊科技等領域長期維持緊密合作。隨著汽車產業邁向電動化與智慧化，台美兩地在電動車及售後市場等領域合作潛力無限。台灣將持續推動智慧製造與綠色轉型，期盼藉由AAPEX與SEMA兩大展會的平台，深化台美產業鏈合作，共同創造汽車產業新動能。

何次長表示，台灣汽車零組件廠商具備精湛且高品質的製造技術，其創新研發實力可協助顧客設計開發出少量多樣具差異化產品，隨著電動車市場蓬勃發展之際，台灣業者更能發揮台灣資通訊優勢，將科技設計整合於產品中，提升電動車附加價值，是全球可信賴的夥伴。

經濟部近年積極推動產業升級轉型，透過提高研發與轉型補助，協助業者導入智慧製造、節能科技及車用電子等高值化研發，以提升整體產業競爭力。在國際拓銷上，經濟部特別選定 AAPEX展為年度重點推廣平台，加碼投入資源，打造具國家隊氣勢的台灣館，邀請買主蒞臨台灣館與業者交流、舉辦產品發表會，另首次舉辦「Taiwan Night」活動，爭取我商在國際舞台曝光機會，積極協助業者爭取訂單。

▲SEMA台灣精品館於展覽首日舉行啟動儀式，黃志芳董事長(左4)、何晉滄經濟部次長(左5)。（圖／貿協提供）

台灣館執行單位外貿協會董事長黃志芳表示，隨著車輛電動化與智慧化趨勢席捲全球，台灣業者憑藉在ICT與汽配研發的優勢，積極導入AI邊緣運算、感測器整合與數位轉型，車用電子產業有望在2030年前，成為台灣下一個兆元產值的新興產業，此次台灣精品館進軍SEMA，正是展現我國產業轉型成果與前瞻佈局的具體實踐。

黃志芳特別提及，此次除展現汽車產業的技術實力外，台灣精品也運用文化與自然元素，展現台灣的多元魅力。今年特別與台灣國家公園合作，打造沉浸式LED展示，以壯闊山岳與海岸景觀，呼應永續堅韌的台灣產業形象，為展館增添人文溫度。

現場不僅成功吸引美國汽車產業人士駐足交流，也藉此邀請買主親訪台灣，親身感受台灣的創新能量與自然風光，讓產業洽商進一步延伸至雙邊文化交流與情感連結。

AAPEX展覽首日舉辦的「Taiwan Night」晚宴中，黃志芳除與主辦單位--美國汽車維修協會(ACA)副總裁Mark Bogdansky進行交流，探討台美汽車零配件產業發展趨勢外，現場台灣業者亦紛紛表示本次活動規劃周全、氣氛熱絡，並對貿協的籌辦表達高度肯定。

「台灣精品館」本次首度進軍SEMA展，展示智慧充電、輔助駕駛、車聯網與遠端車隊管理等創新解決方案，彰顯台灣在智慧移動與車用電子領域的研發成果，獲國際媒體與產業專家高度肯定，全面提升台灣產業形象與國際能見度。

為擴大宣傳效益，經濟部於2大展館主要出入口、主走道及美國機場周邊刊登形象廣告，透過高曝光度行銷策略，讓世界看見台灣產業的創新實力。

經濟部表示將持續透過韌性特別預算與研發補助，協助汽配業深化海外布局，強化品牌能量，並協助中小企業透過參加國際展會、商業媒合活動與數位行銷拓展全球市場，開創海外拓銷新里程。