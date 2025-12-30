造船市場上半年冷下半年熱　明年看好油輪與散裝船

▲上海外高橋造船廠造船盛況。（圖／取自外高橋造船廠網站）

記者張佩芬／綜合報導

今年造船市場明顯呈現上半年冷、下半年熱趨勢，國內海運界高階認為，上半年船公司因為美國關稅問題以及抵制大陸建造船舶是主要影響因素，下半年美國關稅大致底定，陸造船問題也先擱置一年，而明年估計關稅只會降不會升，使得造船市場恢復活耀，明年估計貨櫃船訂造熱潮趨緩，油輪與散裝船將補上空缺。

上半年美國的關稅政策讓業界感覺前景不明，加上抵制陸造船政策，船公司紛紛採取觀望策略，而在各國製造業努力分散市場，進行供應鏈大移轉後，關稅衝擊逐漸減輕，中美達成貿易協定後，更是讓整體情勢反轉。

而近5年造船最多的貨櫃船公司，都已調整造船策略，超大型貨櫃船訂單明顯減少，轉向中小型貨櫃船，船東也考慮美國恢復對陸造船的抵制，預計安排在美國線的中大型貨櫃船避免在大陸建造；由於2027與2028年新造貨櫃船交船數量有嚴重過剩現象，估計明年開始貨櫃船訂單會放緩。

而過去幾年因為造船廠都在接貨櫃船訂單，訂單相對偏低的油輪、散裝船與LNG船，估計將會成為下一波造船主力。

目前國際主要造船廠的塢位都已排到2028至2029，甚至有排到2030年的，今年下半年，船運市場各類船都有不錯的表現，油輪市場的回升速度遠超出預期，加上西方國家對委內瑞拉、俄羅斯的禁運措施，為這兩國運油的船隻約112艘被列黑名單，佔比約16%，讓油輪供給出現不足，運價飆漲。

散裝船運今年下半年運價也是大幅回升，雖然漲幅不如油輪，但市場表現穩健，西非幾內亞西芒杜礦區開始量產，鋁礬土出口高比例成長，讓海岬型船前景特別看好，而中小型散裝船因為年齡結構逼近更新臨界點，加上過去十年訂單偏低，估計將成為造船市場下一波熱門船型。

國際海事組織(IMO)的淨零框架推遲一年，讓船東對未來燃料的選擇更加謹慎，越來越傾向於訂購具備多燃料相容能力或可拓展性設計的船型，以避免在脫碳路線不確定的階段做出過於激進或過於保守的選擇。這種「技術中性化」的趨勢估計也將使明年的新造船市場繼續保持活躍，推動造船業在能效、燃料相容、推進方式與能源管理系統方面不斷創新。