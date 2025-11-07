快訊／台積電跌10元至1455　台股下挫逾175點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股6日全面收低，台股今（7）日以下挫80.91點、27818.54點低盤開出，指數跌勢擴大下跌逾175點，指數回測27700點。
台股今以27818.54點開出，指數下跌80.91點，跌幅0.29％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1460元，跌幅0.34％，後一度下跌10元至1455元；鴻海（2317）下跌2元至246元；聯發科（2454）下跌5元至1285元；廣達（2382）下跌3元來到290元；長榮（2603）下跌1元至187.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌398.7點或0.84％，收在46912.3點；標準普爾500指數下跌75.97點或1.12％，收6720.32點；那斯達克指數下跌445.81點或1.9％，收在23053.99點；費城半導體指數下跌171.88點或2.39％，收7018.39點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46912.3
|▼398.7
|▼0.84%
|S&P500
|6720.32
|▼75.97
|▼1.12%
|NASDAQ
|23053.99
|▼445.81
|▼1.9%
|費城半導體指數
|7018.39
|▼171.88
|▼2.39%
資料來源：證交所
