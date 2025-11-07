00768B再配10%！11月以來規模增長冠軍！

財經中心／綜合報導

聯準會10月啟動今年第二次降息後，市場普遍預期年底仍有機會再降，激勵資金持續湧入美債ETF。根據統計，11月以來美債ETF規模仍呈現正成長，且資金明顯偏好長天期標的。11月迄今規模增加前三名依序為復華20年美債（00768B）、元大美債20年（00679B）與國泰US短期公債（00865B）。

隨著政策轉向寬鬆，債市氣氛自第三季以來明顯回暖。回顧上半年，美債ETF受台幣升值與利率波動影響，5月跌幅一度超過一成；不過自7月以來已連續四個月繳出正報酬，且每月規模止跌回升，資金流出壓力明顯緩解，顯示市場信心逐步回穩。

11月以來規模仍延續正成長態勢，根據CMoney統計，截至目前(11/5)美債ETF整體規模已增加約46億元，其中，長天期債券最受資金青睞，規模成長前十名中僅兩檔屬於短天期，顯示資金明顯轉向長天期標的。在規模成長榜上，復華20年美債（00768B）以20.5億元居冠，元大美債20年（00679B）與國泰US短期公債（00865B）分別成長5.8億元與4.8億元。

其中，00768B今年買氣急速升溫，主要受惠於轉型為配息型ETF後，首次季配息表現大幅優於市場預期。由於該檔ETF過去六年未配息，帳上累積債息豐厚，首次配息金額即達1.24元，年化配息率近10%，創下美債ETF史上新高。

相較市場多數美債ETF年化配息率僅約4%至5%，00768B首配即衝上天花板，甚至逼近高股息ETF水準，掀起市場熱議，也吸引資金快速湧入。年初至今規模已增加逾44億元，為長天期美債ETF成長之冠，僅次於短天期債00865B的53.3億元，成為今年美債ETF市場最耀眼的黑馬。

展望後市，儘管聯準會主席鮑爾表示12月是否降息「尚未確定」，但兩位理事近期相繼表態支持維持寬鬆政策。庫克（Lisa Cook）主張循序漸進的降息步調，對年底再降息持開放態度；米蘭（Stephen Miran）則認為當前貨幣政策仍過於緊縮，應採取更大幅度的降息，指出9月與10月各僅降息一碼過於保守，至少應降兩碼，以降低經濟衰退風險。兩人言論進一步強化市場對降息循環延續的預期，債市後勢仍看俏，美債ETF可望持續吸引資金進駐。



