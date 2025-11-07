北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

▲2025台北國際金融博覽會今日登場，圖由左至右為台新銀行科技長李正國、台新新光金控科技長張慎、台新新光金控資訊長孫一仕、台新新光金控總經理林維俊、元富證券董事長陳俊宏、新光人壽總經理黃敏義、台新人壽資訊長王銘華。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

「台北金融博覽會」於今（7）登場，台新新光金（2887）總經理林維俊出席活動，被詢問到新壽T17、T18基地最新處理進度，他表示，目前進度一切順利，最快下周有明確結果，而外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等大老出面，成功說服台新新光金董事長吳東亮放手一事，則回應：「不知道這件事」。

輝達海外總部屬意落腳北士科T17、18，惟事涉輝達、北市府、新壽三方，增添交易複雜度，地上權得標新壽最後同意在拿回相關成本下，與北市府解約。今日李維俊出席活動談到解約進度，林維俊表示，台新新光金很希望把輝達留在台北市，沒有從納稅人手中拿到任何一毛錢，後續事宜需要經過會計師查核，以及行政流程要進行，與北市府的後續溝通都很順利，最快下周有明確結果，整體仍在協調階段。

至於外傳，新壽同意解約關鍵轉折，在張忠謀、施振榮等科技大老出面勸說台新新光董事長吳東亮，才放棄地上權合，林維俊說：並不知道這件事；關於媒體追問，輝達執行長黃仁勳傳出最快今天就有可能來台灣，是否有機會見面談林維俊回應，有機會見面很好，但不確定黃的行程。

金融整併接二連三，台新金併新光金、玉山金併三商壽，市場關心對於近期金融整併的看法？林維俊表示，併購後玉山金總資產將排名第六大，民營金控排名第五大，金融業者大是競爭者，也是朋友，整合是一段辛苦的路，希望他們一切順利。

目前「新新併」進度很順利，林維俊說，包括台新投信預計今年11月完成合併，明年1月是人壽子公司要合併，明年4月完成證券子公司合併，接下來是銀行子公司。

