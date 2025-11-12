航港局組長劉嘉洪獲公務人員傑出貢獻獎　從離島出發向國際發聲

▲左起船舶組視察華學文、船舶組科長王淑娟、葉協隆局長及其夫人、劉嘉洪組長在澎湖輪下水典禮合照。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員最高殊榮，其選拔分為個人獎及團體獎，每年總獎額以12名為限。今年在全國各機關推薦的70名公務人員及59組優秀團體中，歷經各階段層層嚴選後，航港局組長劉嘉洪獲選為114年公務人員傑出貢獻獎個人獎殊榮，實屬不易。

局長葉協隆表示，劉組長自民國78年迄今均於航運界服務，長期耕耘我國航運發展，並以創新DBO 2.0模式完成澎湖輪及協助地方政府購建6艘離島公有載客船舶，提升海運觀光並維護基本民生需求及穩定物價。

▲劉嘉洪組長在國家運輸安全調查委員會演講。（圖／航港局提供）

運用新科技建置船舶智慧系統，強化航政法規業務，積極解決漁船檢查長期不合理現象，提升公務人員形象；積極參與國際稽核及船安事務與國際接軌，為國家爭取榮譽，其中參與國際海事組織(IMO)III Code稽核，獲國際稽核員高度肯定，並使我國連續8年榮獲東京備忘錄白名單殊榮，創歷史最佳成績，大幅減少國輪被檢查的頻率，提升海運競爭力。

考試院將於114年12月16日舉辦表揚大會。葉局長表示，這份榮耀是屬於航港局所有同仁！未來，將持續秉持「人本航港．海運好行」與「優質環境．航運永續」之願景目標，促進我國航運業永續發展。