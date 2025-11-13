AI商機催動出口、投資雙引擎　主計長：台灣今年GDP趨近6%

▲主計長陳淑姿、資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

AI商機大爆發，催動台灣出口、投資雙引擎，國內智庫陸續上修台灣今年經濟成長率預測。主計總處主計長陳淑姿今天表示，今年經濟成長率應可趨近6%，估計至少5.5%以上，僅管外界憂心AI泡沫化，但她樂觀看待AI前景，強調台灣在AI領域地位頂尖。

陳淑姿今天赴立法院財政委員會報告，國民黨立委林德福關切台灣經濟、AI泡沫化等議題，並指出全球金融市場正對AI投資泡沫展開密集討論，詢問她如何看待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳淑姿認為，AI發展在科技巨頭主導情況下，現在依然獲利穩健，且實際應用價值提高，算力需求持續，意味獲利也可持續，因此樂觀看待AI前景；同時，台灣在AI領域地位頂尖，是很好的趨勢。

陳淑姿指出，主計總處概估今年第3季經濟成長率為7.64%，較8月預測數2.91%大增4.73個百分點，這將推升全年經濟成長率至5%以上。

林德福追問，台經院最新預測已經將今年經濟成長上修至5.94%，並稱有機會突破6%，主計總處看法如何。 陳淑姿回答，由於第3季經濟成長概估值優於預期，主計總處會調整全年預測值，預計11月底對外公布，數字應該會趨近6%，估計是5.5%之上。

不過林德福表示，即便今年大幅上修經濟成長率，按照先前預測值，明年經濟成長率不及3%，落差很大，原因與電子業景氣反轉向下，拖累經濟成長有關。陳淑姿說明，電子業沒有拖累景氣，只是今年墊高基期，明年仍是穩定成長，沒有狀況不好。傳產方面，成長相對較低，但依然有投資，且明年待關稅明朗後，廠商會比較好因應，加上政府運用特別預算提供資源，可為廠商提供很大協助。

對於立委關切的AI新工業革命是否加劇貧富差距，主計總處報告指出，政府持續推動社福措施，如發放低收入戶生活補助、中低收入老人生活津貼、老農福利津貼、育兒津貼、身心障礙生活補助及急難救助等，中央政府編列的社福預算從103年的新台幣4218億元，大幅增至114年8061億元，平均每年增加6.1%。

陳淑姿表示，除了社福支出增加，政府還祭出薪資透明化、鼓勵企業加薪等作法，均有助於刺激經濟成長，同時縮短貧富差距。