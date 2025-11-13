森崴能源爆風電統包案前3季大虧逾120億　高層人事大風吹

▲森崴能源重大訊息記者會，森崴能源總經理胡惠森（圖中）、永崴投控財務長林坤煌（圖左）、正崴發言人劉素芳。（圖／翻攝證交所）

記者高兆麟／台北報導

國內首家離岸風電統包公司富崴能源因代墊款出現重大虧損，母公司森崴能源（6806）認列因此累計前3季虧損高達121.72億元，今（13）日總經理胡惠森親自出席重大訊息說明，並起身致歉，而此案也造成集團人事高層變動，富崴能源總經理濮大威辭職，由公司董事長胡惠森暫代，而胡惠森辭去原任森崴能源總經理一職，由公司董事長郭台強暫代。

▲森崴能源重大訊息記者會，森崴能源總經理胡惠森（圖中）、永崴投控財務長林坤煌（圖左）、正崴發言人劉素芳，對於公司重大虧損，起身向投資人致歉。（圖／翻攝證交所）

富崴能源代墊台電離岸風電二期工程款項，金額高達近200億元，森崴能源上半年因此先行認列，以致於上半年稅後淨損達44.37億元，由於雙方仍在協商，第3季先行認列明（2026）年數字，以至於前3季虧損擴大至121.72億元。

目前富崴能源與台電雙方已進入協商程序。由於爭議尚未釐清，勢必影響同集團內包括正崴、森崴、永崴投控等三家歸聯公司財報，今日三家公司代表赴證交所重訊，由胡惠森帶頭起身向投資人鞠躬致歉。

而此事件在今年上半年爆發至今懸而未解，也牽動公司高層人事變動，胡惠森調往第一線暫代富崴能源總經理，親上火線與台電協商，至於原任富崴能源總經理濮大威則去職。