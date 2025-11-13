2025東亞經貿系列講座　台日專家談半導體入門與綠能氨科技

▲右起國立陽明交通大學電子研究所李佩雯教授、陽明交大國際半導體產業學院陳冠能院長、經濟部產業發展署陳佩利副署長、東亞經濟協會黃教漳理事長(中)、東亞經濟協會李紀珠副理事長、日本重工業IHI台灣石川島公司川嶋滋之董事長、IHI台灣石川島公司王文甫業務經理。（圖／東亞經濟協會）

記者張佩芬／台北報導

中華民國東亞經濟協會(CEAEA)主辦，國立陽明交通大學國際半導體產業學院(ICST)、台北市進出口商業同業公會(IEAT)協辦的「2025東亞經貿系列講座-半導體入門與綠能(氨能)科技」，日昨由台日專家分別作專題演講，解析發展現況。

講座於11月6日上午10時在台北國際會議中心201BC會議室舉辦，由東亞經濟協會黃教漳理事長主持，特邀經濟部產業發展署陳佩利副署長貴賓致詞，並邀請全球第一家國際半導體人才培訓機構國立陽明交通大學國際半導體產業學院陳冠能院長、電子研究所李佩雯教授，分別以「從晶片到系統整合：先進封裝引領的半導體產業新格局」、「半導體電晶體創造的奇妙世界」為題發表專題演講，以及日本重工業龍頭IHI台灣石川島公司川嶋滋之董事長與王文甫經理介紹「IHI集團氨能供應鏈：達成碳中和的關鍵」。

▲講座會場實況。（圖／東亞經濟協會）

亞東關係協會指出，台灣半導體歷經50年的發展與努力，才有如今晶圓代工、IC封測產值皆全球第一的成績。今年台灣的半導體產值預估將達到新台幣6.5兆元，2026年更有機會突破新台幣7兆元大關，在全球的半導體供應鏈中，台灣已是不能缺席的關鍵夥伴。人才是企業的資產，也是產業發展的利器，對半導體而言更是重要發展基礎。

未來台灣以企業需求為基礎，結合國內外產、學、研師資，提供具前瞻性如AI應用、先進封裝等主題課程，協助企業培訓人才，而產業發展署將持續結合產業趨勢，協助企業深化自主研發能量，以因應產業技術的快速變革。

半導體電晶體是現代科技的核心支柱，從微觀的奈米晶體到宏觀的全球產業鏈，推動了資訊時代、AI革命與數位經濟的誕生。它不僅改變了人類生活方式，更是創造未來的關鍵力量。

近年來，全球都在積極推動節能減碳，除氫能外，阿摩尼亞(氨)亦是成本效益高的綠能。IHI以氨能為核心策略，透過國際合作與技術創新，正打造從綠氨生產到最終利用的完整供應鏈，為實現碳中和社會與潔淨能源轉型提供關鍵解方。