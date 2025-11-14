NRF估近兩季美國貨櫃進口量減二位數　法人估明年船司獲利減六成

▲NRF預計2026年美國港口貨櫃進口下降的速度將加快。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

全美零售聯合會(NRF)預估今年第四季與明年首季各月，美國進口貨櫃量除了明年2月，其餘各月年減幅都是二位數，減幅在9%到17.9%之間。陽明海運前董事長謝志堅分析，今年因為美國關稅問題，前三季美國進口商有提前進貨狀況，將基期拉高，本季與明年首季估計都呈現較大幅減幅，其中減幅最低的是明年2月，因為今年2月是農曆年後的大淡季。

在獲利方面，去年全球貨櫃船公司獲利約600億美元，匯豐銀行估今年減45%，降為330億，明年再降60%，降為132億，但仍是可獲利的狀況。

國內法人則指出，根據過去經驗，疫情紅利結束後，亞洲籍船公司獲利明顯落後歐洲籍船公司，2023年9月Alphaliner發布的數據顯示，亞洲四大貨櫃船公司-日商海洋網聯(ONE)、長榮海運、韓新遠洋與陽明海運，約將65%至70%的船隊佈署在亞洲與歐美間的東西向航線上，而歐洲船公司在國際次航線與區域航線布局很廣，像地中海航運在東西向航線上只佈署了32%的運力。

當時謝志堅也曾呼籲亞洲籍船公司要積極擴充船隊與航網，努力培養人才，尋找好的海外代理，建構豐富資源，加上強烈的企圖心，就能與歐洲船公司分庭抗禮。

而今年歷經關稅戰，各大出口國都加強拓展非美市場，非洲、中南美與紐澳等地，目前這些航線的運價表現都優於歐美線。

NRF指出，目前美國商店和倉庫裡堆滿了年底購物季的假日商品，之前對關稅的擔憂導致託運人比往常更早的進口商品，預計2026年美國港口貨櫃進口下降的速度將加快。

NRF預測今年10月的貨櫃進口量為199萬箱(20呎櫃)，年減11.5%，11月份185萬箱，年減14.4%，12月175萬箱，年減17.9%，明年1月198萬箱，年減11.1%，2月185萬箱，年減9%，3月為179萬箱，年減16.7%。

今年最高峰是7月份的239萬箱，上半年美國貨櫃吞吐量達到1253萬箱，年增3.7%，全年總量估為2490萬箱，比2024年的2550萬箱下降2.3%。

NRF估計，今年年底的假日銷售額將年增3.7%至4.2%，增至1.01兆至1.02兆美元，高於去年同期的9761億美元。不過通膨居高不下、關稅的後續影響，以及聯邦政府停擺等風險問題，都使消費者在購買奢華禮物時更加謹慎。NRF首席經濟學家馬休斯(Mark Mathews)指出，低收入消費者轉向購買必需品，而非娛樂、旅遊和外出用餐等，另消費者現在高度注重促銷，都在尋找折扣，多數零售商都意識到這一點，將犧牲部分利潤，以維持市場競爭力。但有統計顯示，增加的關稅有50-70%是轉嫁給消費者的。

謝志堅認為，在關稅問題大致底定局面下，除非中美爆發新的爭議，否則明年市場應該是比較平穩的；由於明年運力供給僅增加4%，約150萬箱，需求估計成長2%，屬於較平衡狀況，在明年11月10日中美暫行關稅實施滿一年前，美國民眾怕關稅有變，會傾向多買一點、早買一點，全年貨量將趨於正常。