輝達小金雞CoreWeave股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」　

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI 熱潮席捲全球，但市場對「是否形成泡沫」的疑慮也越來越濃厚。包括 OpenAI 執行長 Sam Altman 在內，不少科技圈人士都坦言當前 AI 發展帶有強烈泡沫味道。而在這波 AI 熱潮的資金流向中，輝達轉投資的一家名為 CoreWeave 的雲端算力公司成為外界關注焦點。美國科技媒體《The Verge》近期調查指出，CoreWeave 氾濫式的擴張背後隱含極高風險，甚至可被視為「AI 泡沫正中心」，引發市場震盪。

因《The Verge》這一篇報導，CoreWeave 在美股周四慘崩8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CoreWeave 在台灣知名度不高，但在美國 AI 基礎建設布局中扮演關鍵角色。該公司由前大宗商品交易員創立，原本是以太幣挖礦公司，和許多加密貨幣產業業者一樣，在虛擬貨幣市場崩落後尋求轉型，並改用原先囤積的 GPU 建置資料中心，切入 AI 運算市場。這項轉身竟讓 CoreWeave 從草創小公司升格為估值近 500 億美元的雲端新貴，成為 Meta、OpenAI 等科技巨頭的算力供應商。

CoreWeave 的模式簡單但極具侵略性：公司向市場籌集大筆資金，以極快速度興建塞滿輝達 GPU 的資料中心，再將算力容量長租給 AI 新創與大型科技企業。靠著全球對 AI 運算需求暴增，該公司被視為 AI 金礦中的「鏟子供應商」，股價一路翻揚，甚至被外界形容為「輝達的小小金雞」。

然而，《The Verge》指出，這個成功故事背後的風險層層堆疊。報導直指，CoreWeave 的成長並不是單靠商業策略，而是奠基在極其複雜的金融操作，以及與輝達之間「異常密切」的互相依賴。核心問題在於，CoreWeave 擁有的大量資料中心資產，實質上都與輝達的 GPU 供應、估值與市場氛圍緊緊綁在一起；沒有輝達，這家公司幾乎不可能擴張至今日規模。

分析人士警告，CoreWeave 的商業模式正在放大輝達估值帶來的風險。如果整體 AI 的需求熱度降溫，或 GPU 市場出現供需反轉，這種大量依賴借貸與資產槓桿的成長模式恐將首當其衝。報導更指出，CoreWeave 的快速擴張「非常像典型泡沫」，尤其是公司市值暴漲與資金狂熱的速度，遠超過基礎建設業者過往的成長經驗。

此外，專家提醒，AI 基礎設施的建置並不像軟體業那樣可快速調整，一旦需求不如預期，紀錄級規模的資料中心恐成為沉重負擔。對台灣而言，這波質疑值得密切觀察，因為 AI 伺服器、GPU 供應鏈與相關建設，正是台灣產業核心。若全球 AI 投資熱度降溫，可能牽動本地供應鏈訂單動能。

在 AI 投資風潮邁向新階段的此刻，CoreWeave 的故事不僅是單一公司起落，更反映出整個產業的狂熱與不確定性。隨著《The Verge》完整調查報導即將於下週發布，外界正密切關注，這家被譽為 AI 金礦最佳「鏟子供應商」的公司，究竟是新經濟基礎建設的關鍵支柱，還是下一波科技泡沫破裂的前兆。