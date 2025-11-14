台股摜破月線！外資砍股603億　創今年單日賣超第三大

▲外資今賣超鴻海逾4萬張，居賣超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
聯準會12月降息機率下滑，引發昨（13）日美股四大指數下挫，今（14）日台股重逾500點，摜破27865點月線支撐，今日外資賣超603.99億元，僅次2月3日賣超743億元、8月20日626億元，為今年單日第三大賣超金額，鴻海（2317）遭到砍股4萬1365張，成為外資單日賣超第一大個股。
今日台股終場大跌506.06點，或漲幅1.81%，以27397.5點，成交值5881.33億元，本周下跌253.91點，或漲0.92%，周線連2黑。
由於美股四大指數下挫，三大法人同步站在賣方，外資賣超603.99億元，連11天賣超，累計調節金額2406.97億元，投信賣超46億元，自營商賣超188.39億元、三大法人合計賣超838.38億元。
外資賣超前十大個股，包括四檔電子股、一檔金融股及五檔傳產股，賣超前五名個股，分別鴻海4萬1365張、東元（1504）3萬1332張、華新（1605）2萬8856張、長榮航（2618）1萬9607張、台積電（2330）1萬7020張。
外資賣超第六～十名個股，分別友達（2409）1萬5200張、台新新光金（2887）1萬5031張、華航（2610）1萬1849張、中鋼（2002）1萬939張、宏碁（2353）賣超9793張。
外資買超前十大個股，包括四檔電子股、傳產，以及兩檔金融股，買超第一名為封測股南茂（8150）買超2萬7936張，買超第二～五名個股為國泰金（2882）1萬8420張、大成鋼（2027）1萬7226張、旺宏（2337）1萬3602張、台玻（1802）1萬3213張。
買超第六～十名個股寶成（9904）9037張、光寶科（2301）8159張、台塑（1301）6277張、一詮（2486）6023張，以及群益證（6005）6009張。
