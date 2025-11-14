IEAT拓展台韓產業合作　與其核心企業交流金融、能源與醫療新趨勢

▲考察團拜訪元大金控韓國總部，與羅社長交流台韓兩地金融服務合作構想。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

為強化台韓產業交流鏈結，台北市進出口商業同業公會(IEAT)於本月上旬籌組理監事考察團赴韓，由「台韓經貿聯誼會」主任委員柯彥輝主帶隊，實地走訪包括元大金控韓國總部、韓國電力公社(KEPCO)、ID Hospital、Solum Healthcare等具指標性的企業，針對金融、能源、醫療與零售科技等領域深入對談，掌握最新產業動態與合作脈動。本次行程亦完成與清州商工會議所(CJCCI)締盟儀式，為雙邊交流建立長期合作機制。

去年IEAT考察團首度參訪元大金控韓國總部，聚焦其在地化經營與數位創新策略。今年再訪之交流重點則著眼於韓國新任總統李在明新政府上任後「內需復甦＋產業轉型」的政策趨勢，就跨境資本服務、產業研究與企業金融顧問三大面向，探討以金融專業支援台韓企業在投資與風險管理上的落地合作，「資本鏈結供應鏈」為切入點，探討雙邊產業在東北亞市場的資源整合與共榮模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元大金控韓國總部社長羅志鵬指出，AI 半導體、國防、核電與造船等核心產業在政策引導與資本配置下持續推進，帶動韓股基本面展現成長韌性、外資回流意願升溫。後續將深化與台灣金融機構的策略協作，共同打造面向亞洲的金融樞紐。

▲考察團與韓國電力公社代表合影，深入了解韓國能源轉型與核能治理經驗。（圖／IEAT提供）

能源轉型為全球趨勢，也是本次考察團亮點之一。韓國電力公社在會談中提到，當前韓國的電力結構由核能、LNG、再生能源與氫能組成，並積極推動智慧電網與AI能源管理以提高效率與穩定性。雙方針對小型模組反應爐(SMR)的研發與核能安全交換意見。

本次考察團成員來自多元產業背景，一致認同「穩定供電」是企業經營不可或缺的的重要基礎，透過此次交流，進一步了解韓國在能源多元化與安全監管方面的經驗，有助台灣企業掌握全球能源轉型發展趨勢。

▲拜訪ID Hospital，關注韓國醫療觀光與整形醫療產業趨勢。（圖／IEAT提供）

ID Hospital為韓國最早通過衛福部國際醫療認證的多專科整形醫院，長年以「功能修復×美學設計」建立臨床口碑，並布局泰國、越南、印尼、日本等海外據點，透過海外據點形成轉介與術後照護網絡。

該院分享在現今以輕醫美帶動需求、高附加價值手術穩定成長的趨勢下，國際醫療觀光動能持續增長，期望未來能與台灣醫療、觀光產業密切合作，推動跨境轉介與術後照護落地，共同開發具品牌辨識度的醫療觀光產品，拓展跨境醫療觀光新商機。

本次考察團參訪的最後一站來到位於韓國京畿道Solum Healthcare，實地走訪Solum全新企業總部與其旗下品牌 GDK Cosmetics，共同展示智慧零售與醫療美妝的創新應用。

▲考察團與Solum Healthcare團隊合影。（圖／IEAT提供提供）

Solum Healthcare以電子貨架標籤為核心，結合邊緣影像辨識與缺貨偵測技術，支援動態定價與即時標示更新，形成門市營運的數據閉環；相關解決方案已導入台灣全聯(PX Mart)並上線營運，展現跨境複製與規模化能力。

在智慧醫療方面，Solum則結合光譜技術與人工智慧進行早期癌症檢測研究，成果已顯現高度精準性，並積極展開臨床與國際認證，預示智慧醫療的新應用前景。

GDK Cosmetics為Solum為拓展醫療與美妝產業領域而發展的品牌，提供自配方研發、法規註冊至包裝量產的整合型 OEM／ODM 能力，銜接從技術研發到市場落地的完整流程。雙方以「零售數據化×醫療美學產業化」為核心路徑，串聯韓國製造與亞洲市場需求，為台韓在智慧零售、精準醫療與品牌出海打造可落地的合作接口。

本次考察團訪韓行程不僅深化了台韓企業在金融、能源與醫療等領域的交流，亦具體勾勒出跨境資本服務、能源治理與智慧醫療的合作路徑；此行最具里程碑意義的成果之一，便是IEAT與清州商工會議所（CJCCI）於完成MOU簽署、正式締結為姐妹會，雙方正式攜手，展開跨國工商合作的新篇章。

從清州到首爾，IEAT考察團持續深入了解韓國各產業核心發展，並與當地重量級企業代表展開務實交流。未來，IEAT將持續秉持「以產業為本、以會員為先」的宗旨，拓展更多具戰略價值的國際夥伴網絡，協助會員企業掌握東北亞市場脈動，布局下一波國際商機。