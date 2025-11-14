破百家業者角逐經濟部商業發展署「2025台灣餅」　22件作品獲獎

▲半吊子獲頒2025臺灣餅。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

經濟部商業發展署（14）日於臺北世貿一館辦理「2025臺灣餅頒獎典禮」，同時結合「集品．生活．遊食購」展售會，及業者推出限量優惠或滿額贈等好禮，邀民眾共同見證本年度的優良臺灣餅。

商業發展署署長蘇文玲表示，臺灣113年糕餅產業營業額超過1,469億元，一直以來受到國人喜愛，也是國外觀光客來臺必買的伴手禮。商業署除了遴選優質臺灣餅，也藉由媒合活動拓展我國糕餅海內外市場。

今年甄選主題「臺灣在地食材」，共吸引超過113家業者、166件產品報名參加，競爭激烈，經過嚴選獲獎的22件作品，都是業者卯足心力的成果。

▲2025臺灣餅頒獎典禮。（圖／記者高兆麟攝）



今年獲獎的品牌「半吊子」，結合了各種素材表現形式，將過往呈現方式較為單純的蛋黃、酸奶及洋蔥等，製作出不同的點心型態，也帶出了不同的口感，入口即化，令許多民眾為之驚艷。代表陳冠昇先生原為竹科工程師，因愛好烘焙，選擇以興趣導向的糕點作為創業選擇，與太太楊奕虹一同討論後，兩人決定一起以糕點創業，卻踏出一條不平凡的糕點路。

「漢坊餅藝」則藉由創新創意，以不同食物媒材做出具備新時代口感的奶黃流心餅，巧妙結合了傳統餅皮及茶葉，第二層麻糬再包覆中間的白鳳豆流心，創造絕佳口感以及味覺體驗，三層口感不僅在食用中更富趣味，茶香隱約透入口中，令人感到一絲清新，亦成為今年的得獎亮點。

傳藝逾五十載的老牌糕餅一之鄉則推出視覺驚艷許多糕餅饕的「金黃月見酥」，由日本傳統服飾「十二單」採擷構思，將蛋黃酥本身製作出不同於傳統的外觀設計，切出層次的精彩視覺展現，讓多數藏於糕餅皮之中的蛋黃顯露於外，更符合「月見」稱謂，加上蛋黃採用特定酒品醃釀，風味更加細緻，也令許多民眾驚艷不已。

參加甄選的業者均發揮極大創意巧思，從晶鑽鳳梨、芭樂、柴燒桂圓、9號花生、烏龍茶，甚至還有臺灣東部的鬼頭刀等，透過傳統技術與創意內餡組合，開發出多樣化口味，兼顧美味與文化價值。產品包裝設計更是別出心裁，融入節慶意象及環保理念，展現永續經營、發揮業者職人之精神，充份呼應了本次舉辦｢臺灣餅甄選」之初衷與目的。

商業發展署也特別邀請臺灣餅歷年得獎店家，於臺北世貿一館辦理之「集品．生活．遊食購」展售會場，歡迎民眾前來將手中萬元金放大，共享臺灣餅幸福滋味。