航港局航海人員測驗今、明2天登場　767名考生報考

▲葉協隆局長(右一)視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局114年第四次航海人員測驗於今(15日)、明兩日在華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區同步舉行，計有767名考生報考，今日將進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考155人，到考人數140人，到考率90.32%。

航海人員測驗一向是海事院校航輪科系學生從事航海職涯的重要機會，考生一旦通過測驗並完成實習，就能順利進入高薪的船員行列。這不僅是一個展開航海夢的起點，更是挑戰自我、開創新生活的重要契機。航港局希望有更多充滿活力與熱情的有志之士，加入航海事業的行列，為未來台灣的航運產業發展注入更多的成長動能。

▲劉志鴻副局長(右立者)視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

為維護考場的秩序，航港局再次提醒各位考生，考試期間請避免攜帶手機進入考場。如需攜帶，必須將手機交由陪考人員保管，或確保手機已關機並放置於指定區域。考場內亦禁止攜帶任何具通訊功能的穿戴裝置，避免因違規行為而影響測驗成績。

本次測驗預計12月12日榜示，考畢試題及答案將於11月17日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即11月19日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局表示預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。