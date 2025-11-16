高雄港高效率　本月首周貨櫃船平均在港日僅0.67天、全球第一

▲高雄港貨櫃船平均在港日僅0.67天、名列全球第一。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

上海航運交易所最新發布的數據顯示，在11月3-9日，即本月工作日首周，全球20大主要港口，高雄港貨櫃船平均在港日僅0.67天、名列全球第一，全球最大港上海要2.30天，名列13，名列20名的是，長堤港要4.34天；排名前100的港口中，最花時間的是溫哥華港的5.60天，其次是西非德班的5.13天。

在港日在兩天以內的包括廈門的0.86天、釜山1.43天、杜拜1.46天、廣州與香港1.51天、深圳1.52天、新加坡1.55天、天津1.75天、丹絨阿帕斯1.79天，都在10名以內。

歐線主要港口安特衛普港船舶平均在港時間為2.02天，鹿特丹港2.32天，較10月表現均有大幅改善；10月份，安特衛普港船舶平均在港時停時為3.87天，鹿特丹港為3.48天。

受大風、大霧影響，中國部分沿海港口作業效率有所起伏，國際線貨櫃船平均在港、在泊時間分別為1.69天和0.94天，較前一周分別上升12.7%和2.2%。美國線主要港口長灘港在港時間為4.34天，較前一周下降3.8%，美東紐約港在港時間為2.27天，較前一周上升26.1%，洛杉磯港3.41天，較前一周下降12.1%。

台灣港務公司高階指出，船舶平均在港日受天候、港口擁擠程度、罷工與否等諸多因素影響，高雄港確實裝卸效率很高，以橋式貨櫃起重機每小時裝卸量來看，高雄港與加坡港都在32-34個貨櫃之間，目前半自動化的裝卸效率高出全自動化，全自動化僅在26-28個貨櫃之間。

船公司高階則指出，新加坡港裝卸效率與高雄相當，但是船隻在港時間卻比高雄多了一倍多，主要是因為該港灣靠船隻太多，一直有擁擠問題。