傳「黃仁勳台北私談中國贏AI競賽」　事實查核揪關鍵認定虛構創作

▲輝達創辦人黃仁勳（圖右）出席台積電運動會，成為事實查核中心查證黃仁勳網路傳言的重要行程。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

網傳訊息指稱，黃仁勳11月5日在台北私人包廂與電子業高層會面，席間談話遭流出。事實查核中心指出，11月5日黃仁勳人在英國倫敦，且有媒體公開報導，不可能同日在台北私人包廂發表談話，網傳訊息的場景是虛構的。另外，黃仁勳最近一次來台應為11月7日為了台積電（2330）現身，隔日參加台積電運動會即離台。

事實查核中心還原黃仁勳11月初的行程，11月5日黃仁勳現身英國倫敦聖詹姆斯宮，領取伊麗莎白女王工程獎（Queen Elizabeth Prize for Engineering），由英王查爾斯三世親自頒發，同時獲獎者還有6位AI領域專家。獎項主辦單位、輝達會後均有發布新聞稿，《BBC》也有報導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同日黃仁勳也參加英國《金融時報》所舉辦的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit），並在場邊受訪，發表「中國將贏得未來AI競賽」談話。

11月4日黃仁勳到劍橋辯論社，領取霍金研究獎（Stephen Hawking Fellowship Award），11月6日則參加「金融時報AI未來峰會」座談。

黃仁勳不只11月5日人在倫敦，前後兩天也都在倫敦或附近，不可能如傳言所說11月5日到台北私人包廂發表談話。

事實上，黃仁勳是在11月7日下午才搭乘私人專機抵達台南，參訪台積電南科廠房，隔日參加台積電運動會即離台。

另外，11月5日《金融時報》刊出〈黃仁勳：中國將在AI競賽中勝過美國〉獨家報導，黃仁勳表示，因為較低的能源成本以及寬鬆的監管，中國將在未來贏得AI競賽。美國各州對AI的新規定，可能導致50項新法規。但同時間，中國卻透過能源補貼，提供免費電力，使得中國科技公司得以發展輝達晶片的替代品。

報導刊出後，輝達又發布黃仁勳聲明，他補充說，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。

綜合來看，網傳黃仁勳私人談話，部分來自《金融時報》報導，如稱中國將贏得AI競賽。部分來自過去採訪，如稱中國有百萬AI人力、不要輕視華為。但有部分內容並無根據，例如批評美國的晶片管制是最蠢的事。