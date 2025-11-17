永慶加盟四品牌桃園經管會路跑　逾2700人熱血奔馳

▲永慶加盟四品牌桃園經管會舉辦「Rise on 夢想起飛」路跑活動，現場超過2,700人熱情響應。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）重視員工健康與團隊凝聚力，為了積極推廣運動文化，鼓勵同仁以強健體魄迎接各項挑戰，於11月6日舉辦「Rise on 夢想起飛」路跑活動，現場超過2,700人熱情響應。桃園區經管會特別邀請桃園市楊梅高中跆拳道隊師生共同參與，期望透過活動激勵同仁、年輕學子勇敢追夢。

「Rise on 夢想起飛」跑步路線在石門水庫展開，設有3K健康組、5K樂活組、10K挑戰組等三大組別，並分為男子組與女子組，讓同仁依體能自由挑戰。每位參賽者都可獲得限量品牌獎牌與精美毛巾乙條，參加5K樂活組、10K挑戰組的前三名同仁還有機會帶走1,000元至30,000元的競賽獎金，激勵大家勇往直前、全力跑出好成績。

▲桃園市楊梅高中跆拳道隊學生參與石門路跑，感謝永慶加盟四品牌桃區經管會長期以來支持他們的體育教育。（圖／永慶房產集團提供）

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺開心表示，我們已經連續五年贊助楊梅高中跆拳道，提供比賽經費與設備更新等支持，讓學生在運動舞台上發光發熱。這次特別邀請他們參與5K健康組路跑，是期許同學們無論在運動賽事或其他活動中，都能發揮運動家精神，認真完成目標，豐富自我人生。未來永慶加盟四品牌將持續舉辦更多健康與運動活動，讓大家在工作與生活中都能充滿滿的活力。

為了增添趣味，桃園區經管會更鼓勵同仁在路跑途中拍下熱血照片，分享至各品牌經管會粉絲專頁，按讚數最高者可再獲1,000元紅包獎勵，讓活動更添互動與歡樂氣氛。有巢氏房屋桃園區經管會長李瑀桐分享，今年活動超過2,700人熱情參與，比去年多了近300人，現場氣氛熱烈，非常振奮人心。我們鼓勵同仁在活動中捕捉彼此跑步的精彩瞬間，無論是同事互相加油、跑步時的專注表情，還是沿途風景美照，都可以上傳至桃園區經管會粉絲專頁，希望藉由這個互動方式，讓同仁留下美好回憶。

▲永慶加盟四品牌吉祥物全員到齊，吸引同仁開心合照、分享到FB粉絲頁，贏得最多讚數的、有機會獲得1千元紅包獎勵。（圖／永慶房產集團提供）

台慶不動產桃園區經管會會長許瑛哲笑說，我們的加盟夥伴不只是業務高手，也是運動好手！平時就經常下班後相約運動，培養良好的生活與運動習慣。相信這場路跑活動不僅讓大家揮灑汗水、激發鬥志，更能把這份團隊熱血投入在地行動，以實際參與回饋社區，將健康與熱情傳遞到每一個角落，讓運動的力量成為帶動幸福與希望的正能量。