多空角力！新台幣由升轉貶0.9分　午盤暫收31.159

記者陳瑩欣／台北報導

經濟學人「台灣病」與台美聯合匯率聲明效應雙重拉抬，新台幣今（17）日明顯震盪，盤中一度升逾1.26角，但在多空角力下，10點以後升勢收斂，至11點進一步走貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分，成交量9億零600萬美元。

▲新台幣示意照。（圖／資料照）

新台幣兌美元今天開盤價為31.13元，早盤最高31.024元、最低31.165元。

央行14日晚間連發2則外匯重要消息，除了回擊經濟學人批評新台幣低估以外，另揭露台美聯合匯率聲明，雙方同意公共投資機構如退休基金等，進行海外投資應以風險調整後報酬與分散風險為主要目的，而非操縱匯率；對匯市的干預應僅限於處理過度波動或市場失序的情況。

此外，台灣央行將至少每季公布一次外匯干預操作，頻率高於目前每半年公布一次的做法。

《彭博社》報導，台幣兌美元已升值逾5%，是亞洲表現第二佳的貨幣，僅次於馬來西亞令吉。台幣在5月一度大漲近7%，創下自1980年代以來最大單月升幅，市場臆測台灣當局可能容許升值，以協助與美國達成貿易協議。

「台幣短期內將緩步升值至30元附近，」BNY駐香港的資深市場策略師Wee Khoon Chong指出，對台灣強勁基本面的樂觀情緒，將在一定程度上抵消外資撤出股市的影響，導致台幣呈現「緩慢且逐步的升值」。