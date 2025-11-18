11月高股息ETF除息火熱開跑！00900配息率稱王、00929再升息12%拉回買氣

▲11月高股息ETF除息熱鬧開跑。

財經中心／綜合報導

11月高股息ETF除息熱鬧開跑，誰的配息最搶眼？富邦特選高股息30（00900）以近9%的年化配息率拔得頭籌；國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）等9檔也都超過5%。其中，00929最受到矚目，今年第三度調升配息、漲幅達12%，帶動多日零贖回紀錄，週申贖金額亦大幅縮水，成功扭轉早前的賣壓。

本月共有16檔高股息ETF參與除息，時間集中在11月17日至19日。整體來看，有10檔年化配息率突破5%，其中富邦特選高股息30（00900）以8.9%坐穩本月冠軍，國泰永續高股息（00878）及中信成長高股息（00934）緊追在後，年化配息率皆超過7%。

復華台灣科技優息（00929）則在11月宣布配息金額從0.08元升至0.09元，不僅創下近一年新高，也為高股息ETF中少數「三連升」的績優生，而成為市場熱門話題。穩健且持續上揚的配息表現，讓不少股民直呼「最有誠意的月配股」，甚至封00929為「填息王」，因為今年9次除息有8次在當天完成填息，最晚一次僅花7天，展現優異填息能力。

同時，00929配息再升級後，資金流出明顯降溫。根據CMoney統計，00929週申贖金額從前一週（10/27～10/31）的37億元，大幅下降至上週（11/3～11/7）的約7億元；受益人數減少幅度也同步縮小，從逾1.1萬人降至約2,700人，顯示先前的拋售壓力已逐步消散。

00929近期也對追蹤指數進行優化調整，將原本每年一次的成分股汰換機制，改為一年兩次，更即時因應市場變化；並新增「6月定審排除生效日前已除息之年配息股票」的規則，避免納入已無股利可分配的公司，使成分股組成更貼近實際的股利分配狀況，有助提升配息穩定度，對ETF長期發展更為有利。

