中租-KY跌破百元價位　海外業務面臨挑戰、信評機構降評　

▲中租總部外觀照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中國、泰國營運環境面臨挑戰，惠譽國際信評將中租-KY（5871） 長期發行人違約評等的展望由穩定調整爲負向，加上今年前10月獲利呈現衰退，今（18）日股價承壓，最低來跌至98.5元，一度失守百元；接下來，要觀察能否守住對等關稅所創下94.3元低點。

日前中租召開法說，公司高層預期，明年台灣營收有機會有5～7%成長，惟中國大陸仍受經濟下行、貿易戰看法偏向保守，但整體會重返成長軌道，惟中國大陸自11月起暫停部分融資租賃行業集體退稅計畫，明年相關退稅收入將減少約3分之1。

台灣二手車融資停止委外，每月相關放款已從月減20億元縮小為減少15億元，中租係透過中小企業融資、微型企業融資、車輛融資、BNPL等其他業務補足。

惠譽信評認為，中租集團專注於中小企業放款及消費金融業務使其信用狀況更易受宏觀經濟不確定性影響，減損放款比率從2024年底的3.9%升至2025年上半年的4.4%，部分原因在於放款總額縮減6%，儘管集團已收緊其授信標準，資產品質的改善仍需時間，短期內可能維持在較高的水位，不過，集團的提存準備尚且適足。

受信用成本攀升及業務量萎縮導致的成本/收入比率上升影響，2025年上半年集團的年化稅前平均資產報酬率從2024年末的3.9%降至3.2%，創近期新低。鑑於資產品質持續承壓，惠譽預期，中租集團的獲利能力復甦仍需時日，中期内稅前平均資產報酬率不太可能超過4%。