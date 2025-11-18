謝志堅看明年貨櫃船司獲利有機會維持今年水平　中美關稅是關鍵

▲因中美關稅達成一年協議，謝志堅對明年貨櫃船公司獲利持樂觀看法。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

長榮海運暨陽明海運前董事長謝志堅，今(18)日在前瞻海運論壇以【全球貨櫃航運市場趨勢分析】為題進行專題演講，他對明年貨櫃船運市場表示樂觀，因為中國獲得美國降低關稅，太芬尼稅有可能全部取消，未來一年輸美商品也不需要冒險經東南亞等洗產地，而美國原囤積的貨吃完用完，需要開始進貨，急貨就會出現。

就獲利來看，謝志堅表示他不認為紅海能夠很快復航，釋放出近一成運力，嚴重影響市場運價，但因新造船持續增加，匯豐銀行HSBC和英國Drewry估計，2024全球航運全年獲利約500~600億美元，2025年獲利情況則預期將有可能較去年下降45%~60%營運獲利，匯豐估明年再降61%，但因做預估時中美還未就關稅問題達成一年協議，他認為明年不會衰退太多，如果中美關稅未發生意外狀況，獲利有機會與今年相當。

他指出，洗產地是透過第三國的轉運或簡易加工來更改報關原產地，以規避關稅、配額、或技術性貿易措施；近年中國透過第三國轉出口貨物至美國的附加價值比重，從2017年14％上升至2023年22％；而美國今年年7月對經越南商品課40%，並關注馬來西亞、柬埔寨、泰國、墨西哥等國，在美國對中國降低關稅後，不需要再採取洗產地措施。



另今年對海運市場影響很大的是美國自5月2日終止對於中國的800美元以下小額包裹免稅之待遇，後續更於8月29日停止各國的小額包裹免稅待遇，根據Statista統計，美國現已不再適用高額免稅門，顯示政策轉變對全球跨境電商與貿易秩序的重大影響，中國跨境電商平台包裹流竄至非美國家。

J.P. Morgan於今年8月報告，指出，美國因受關稅政策影響而加速進口，造成2025年上半年進口量大幅成長45%。然而，進口需求在Q3迅速降溫，增幅預計放緩至1.8%，Q4則呈現持平態勢。預期2026年美國進口量將回升並實現約2%成長。IMF估計明年全球經濟成長率為3.1%，謝志堅認為實際成長率有機會提高。

經過美國關稅洗禮，今上半年中國對各國出口成長東協國家成長13%；對印度增長15.1%；對歐盟出口增長6.9%；對非洲國家出口增長21.4%；對俄羅斯出口下降8.7%。

今年上半年，中國貨櫃吞吐量創下1.7億箱(20呎櫃)，較去年同期成長6.9%；雖減少外銷至美國，但對歐洲、東南亞、非洲及拉丁美洲市場的出口持續增長。

若蘇伊士運河於2026恢復，市場船噸供應量估增加9%，若運河仍受限，則2026年新船供應量增加4.1%，JOC認為船公司會利用各種方式減少艙位供給來盡量達到供需平衡，例如減速、減班或取消航班等常見作法。