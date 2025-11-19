記憶體4利空大亂鬥！力積電爆33萬張量漲7%後收斂　商丞摜跌停

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體股遭遇4大利空籌碼大亂鬥，個股操作難度大幅拉高。今（19）日類股量價表現兩極，記憶體晶圓代工力積電（6770）爆出逾34萬張成交量，但漲半根後急速收斂，DRAM模組廠商丞（8277）摜至跌停，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）帶量走跌，處置股創見（2451）、華東（8110）皆走疲。

力積電今日盤中最高38.45元，上漲2.55元或7.1%，股價寫下近40個月波段新高，成交量34.25萬張為上市公司第1大，與先排名第2的華邦電16萬張相較，明顯遙遙領先。

記憶體第1大利空為受到市場憂慮AI伺服器終端需求不如預期影響，國際大廠美光周二股價重挫13.45美元或5.56%，收在228.50美元，為連續2個交易日收黑，今日漲勢凌厲的記憶體股也相對保守，力積電盤中由黑翻紅漲逾5%，但至10點半漲勢收斂在平盤價35.9元附近游走。

第2大利空為大股東賣股，包括南亞科、華東都被「自己人出貨」的消息打擊，其中南亞科由台塑集團旗下台塑（1301）、台塑化（6505）及台化（1326）三度申讓利空打壓，記憶體封測廠華東則是經理人于鴻祺、董事郝海晏皆先後申讓持股，引發投資人憂慮。

第3大利空則是量價過熱遭主管機關處置示警，每5分鐘撮合一次，籌碼被迫冷靜，創見、華東自14日起列入處置股，一路關到27日才有機會恢復正常交易，2檔個股今日持續走弱，創見、華東盤中雙雙跌逾2.5%，反擊無力。

第4大利空則是實質財報衝擊，櫃買中心公告，商丞第3季財報顯示淨值已低於股本一半，今日起打入全額交割，商丞開盤即摜入跌停，在記憶體類股中表現最弱。