港務公司高雄新亞灣1.16公頃雙子星大樓招商　總投資金額約87億元

▲高雄港新亞灣雙子星大樓開發案示意圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部今(19)日下午由部長陳世凱帶領，在台北花園大酒店舉辦招商大會，其中高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，基地面積約1.16公頃，投資興建及營運商用不動產設施，民間投資金額計約86.99億元，由於土地方正，緊鄰85大樓與高雄會展中心，在高港旅運中心對面，是高雄苓雅區精華地段，已有多家企業洽詢，預計明年第二季招商。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部長陳世凱在招商大會上致詞。（圖／港務公司提供）

陳世凱指出，今年交通部的948億元民間投資案，我們強調的是『產業導向』—不是蓋建物，而是引進真正會帶動地方發展的機能。不論是台北安東街、雲林高鐵站、基隆港旅運商業大樓、綠島朝日園區等，都不是單點建設，而是能帶動整個區域生活、觀光與就業的交通 ×城市×產業生態系。案件提供民間資金投入國家建設與產業發展，活化地方區域發展之指標型商案。

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案土地面積11,627.64平方公尺(約3,517.36坪)，使用分區為高雄多功能經貿園區特定區特定經貿核心專案區(一)，建蔽/容積60%/630%，東側為中油公辦都更案及鴻海旗艦總部，產權100%歸台灣港務公司。

▲基地位於高雄多功能經貿園區核心位置。（圖／港務公司提供）

土地使用管制包括： 非供住宅使用樓地板面積比例不得低於基準容積之70%、住宅使用樓地板面積不得高於30%。容許使用項目包括雙併住宅、多戶住宅、商務住宅，餐飲業、零售業、綜合零售業，百貨超市業、大型購物中心，觀光及旅遊服務業、企業營運總部；會議中心、會議及展覽服務業。

港方介紹，土地屬於高雄S廊帶，串聯科技產業園區，以亞灣2.0智慧科技創新園區範圍土地，聚焦AI、5G等智慧科技及相關應用研發，適合科技大廠進駐進行研發與商業發展；另該區位於亞洲資產管理中心高雄專區，也適合資產管理產業、法律稅務專業機構、銀行、證券商及保險業等金融服務進駐專區，目前已有34家業者進駐，促進創新合作與發展。