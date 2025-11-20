玉山金2028年獲利力拼500億　彭博：老董預告三商壽要貢獻2成

▲左起玉山金控董事長黃男州、三山人壽董事長翁肇喜。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

玉山金（2884）併三商壽（2847）整併藍圖曝光，《彭博社》報導，玉山金董事長黃男州預告將分2年對三商壽增資170億元，並安排一系列財務改善工程，黃男州同時預告三商壽在2028年獲利將有百億元以上水準，屆時對玉山金獲利貢獻度約達2成，意即玉山金單一年度獲利將衝破500億元。

黃男州接受《彭博社》專訪指出，計劃以現金增資方式改善三商壽資本適足率(RBC)長期低於200%的問題，並發出豪語「要用不到一半的時間（資本適足率）拉到250%以上」，至於資金來源，玉山金控今年的獲利加上未分配盈餘預計可提撥約170億元，後續計畫是在2026年和2027年陸續注資。

報導中指出，黃男州預期三商美邦人壽在調整後明年獲利大概沒有問題，2027年則是大爆發的一年，因屆時資本適足率將超過250%，能從事更多業務。

黃男州指出，假設大環境變化不大，估計到2028年三商壽的獲利可以突破百億元台幣，貢獻度占集團的20%。

而在員工安置計劃上，黃男州表示，收購完成後將會保留三商壽的所有員工，也將考慮向外延攬人才或從銀行端調度，以重整其投資團隊。

另外，黃男州預計正式合併後由玉山金規劃透過三商壽於新加坡成立特定目的海外籌資事業(SPV)，發行至少1億美元的次順位債券。

若市場情况轉差令玉山金現增或發債計畫執行不如預期，黃男州表示，玉山金會考慮發行特別股引資。

在台灣政府提出發展為亞洲資產管理中心的背景下，以資產規模計在各金控集團中居中段的玉山金控一改以往溫和擴張的策略，今年以來積極展開併購，在7月完成與保德信投信併購後於11月又宣布接手三商美邦人壽，如何妥善運營後者將對其整體發展戰略至關重要。

玉山金與三商美邦董事會已通過於明年1月23日召開臨時股東會，審議併購案，交易仍須主管機關核准。根據金管會統計，若剔除純公營的台灣金控，截至9月底，玉山金資產總額在台灣13家金控中排名第八，總資產約4.3兆元台幣。併購三商美邦人壽後資產規模可望達5.9兆元，將躍升為第5大。