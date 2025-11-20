羅唯仁扛 20 箱機密到英特爾？真相恐是「川普逼台積電割肉」

記者劉邠如／台北報導

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉任英特爾，引發外界對先進製程機密外洩的疑慮。對此，台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩被問到，外界也有揣測，是否有可能是在川普壓力下，台積電逼不得已「交出人才」？曾獻瑩回應，他認為「有相當的可能性」。

曾獻瑩表示，台積電的關鍵競爭力在於量產技術及良率管理，包含機台參數（recipe）、調校方法、跨客戶的良率提升經驗與問題處理方式，這些都屬於無法用專利保護的營業秘密。他指出，羅唯仁從 2004 年起加入台積電，經歷 0.13 奈米到 2 奈米的完整突破期，對於台積電每一階段如何跨過技術門檻「瞭若指掌」。

外界關注羅唯仁是否能在台積電嚴密管控下，帶走 20 箱資料。對此，曾獻瑩認為，手寫筆記本屬個人物品，高層級主管確實可能較不受限制，然而真正危險的不是任何文件，而是其「大腦裡的東西」，像是他已知對台積電良率突破方向、工程管理模式、以及與 NVIDIA 等大客戶合作的 know-how，「除了這些筆記本之外，我比較擔心的是，在他腦袋裡的東西，因為在那些東西你是沒辦法去限制他的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

曾獻瑩指出，先進製程競爭關鍵，並非僅只是在複製技術，而是讓對手「縮短摸索期」。若競爭對手提前知道突破方向，就可能快速跨過門檻。他直言，對 AI 市場而言，「時間就是金錢」，掌握 know-how 就能直接加速英特爾追趕速度。

談到是否為國安議題？曾獻瑩明確表示，此案屬國安層級。他舉過往台積電處長梁孟松轉赴三星任職，就曾採取法律行動提告。而羅唯仁層級更高、掌握更全面的營業秘密。但與過去不同的是，這次處理恐怕不只是法律問題，還牽涉及美國政經因素。曾獻瑩指出，輝達已投資英特爾 50 億美元，美國政府也入股支持，更由川普公開推動美國半導體回流。他提醒，若台積電採取強硬手段處理羅唯仁案，有可能被解讀成「打臉川普」，激怒對方，「這個也是台積電不得不思考的因素，所以我覺得這件事情，對台積電來講，應該是相當棘手的一件事！」

至於外界也有聲音質疑，台積電是否在美方壓力或川普下，逼不得已「交出人才」？曾獻瑩回應，「我覺得有這個可能性，相當有這個可能性，雖然我們現在不曉得這個背後是，怎麼樣的情況，但是我覺得有這個可能性」。理由包括：羅唯仁層級過高、不可能沒有美方知情；他曾任職英特爾多年，熟悉雙邊技術；英特爾目前資金充足，真正缺乏的是技術與經驗。

他指出，外界認為川普想施壓台積電投資英特爾，但始終未果「為什麼呢？因為它看了很多的複雜的因素，它沒有進去，因為你資金一旦進去就代表你的，可能很多的經驗技術都要陸續分享，所以台積電一直沒有投資英特爾。」但如今美方強勢要求半導體回流，美國政府、軟銀、輝達都投入資金，但技術仍無法取得，「這時候，一位懂台積電完整經驗的技術高管，就成為最冠冕堂皇、最直接的技術輸入方式。」

▲北市議員曾獻瑩是台積電前工程師 。（圖／引自曾獻瑩臉書）