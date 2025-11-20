快訊／美國消費力道不足、船隻裝載率與運價續跌　12月漲價無望

▲美西線運價已經跌到1500美元。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

美國線超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階指出，因為美國消費力道疲弱，中美關稅協議未能刺激貨量增長，今(20)日美西線每大箱(40呎櫃)運價都已降到1500美元，美東線降到2300美元，估計12月1日漲價計畫會落空。

中美一年期的關稅協議本月10日生效，業界原本期盼會開始見到補貨行情，但因美國內部問題重重，政府停擺43天造成很多後遺症，估計先前囤積的貨還有待消化，目前船隻裝載率僅在五到六成之間，上周原本在1550-1700美元的運價，今天多數都只報1500美元，美東線也從2400美元降到2300美元。

根據路透社等報導，美國史上最漫長的政府停擺已衝擊美國消費者信心，密西根大學本月7日公佈的調查結果，11月消費者信心指數從10月的53.6降至50.3，除2022年武漢肺炎疫情期間的紀錄性通膨，導致消費者信心崩跌外，該數據創這項調查數十年的最低紀錄。

攬貨業者指出，目前美國線運價已經是多數船公司的成本價，加上裝載率不足，還有部分航班取消，估計美國線已經處於虧損狀況，目前就看歐洲線運價能否彌補美國線損失。

歐洲線在法國達飛航運抽掉一條航線後，本周市場實收運價有回升，上周在2000-2300美元之間的運價，目前在2200-2400美元之間，已經有船公司提出12月1日要漲到3000美元，攬貨公司估計有機會升到2500-2800美元。