羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報、影印機密　內部：早有預謀

記者閔文昱／綜合報導

台積電（2330）前資深副總經理羅唯仁疑在退休前，利用主管身分大舉蒐集先進製程資料，引發內部強烈不滿。業界傳出，他不僅要求多名研發、生產、財務等單位主管為他做簡報，還指示部屬影印大量 2 奈米、A16、A14 等機密技術文件。當時不少主管以為他只是「好學」，如今得知他可能帶著資料轉任英特爾（Intel），不少工程師直呼「感覺被騙」，直指羅「是有預謀的」，引爆台積人公憤。

國發會主委、同時也是台積電董事的葉俊顯今表示，羅唯仁其實在 1 年多前就調離核心研發單位，不會接觸關鍵機密。他強調，外界對台積電仍有信心，「不會因為一個人就影響台積電」。不過，根據《自由時報》報導，半導體業界透露，羅唯仁退休前數月確實曾密集向不同單位索取資料，一些主管當時就起疑，質疑他已非研發職務、即將退休，為何還需要掌握如此多資訊。

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

台積電目前仍在蒐證，不過由於提供簡報與影印文件的員工都是現任職工，證據認定恐有難度。加上羅唯仁被指未簽競業禁止條款、又擁有美國籍，目前人在美國，讓公司在追究責任上可能更為棘手。若涉及將機密帶往境外，最終可能觸及國安法不當洩露機密資訊等罪責。

經濟部長龔明鑫今日證實，高檢署已主動分案調查，層級從《營業祕密法》提升至《國安法》，屬公訴罪，不必台積電提告也能偵辦。龔明鑫表示，台灣半導體生態成熟，「不是某個人拿走某些資料就會被破壞」，但仍會全力配合調查。另一邊，國際媒體也高度關注此案，認為若 2 奈米技術確遭外洩，恐動搖全球晶片供應鏈競爭版圖。

▲台積電前副總羅唯仁跳槽英特爾後引爆營業機密爭議。（圖／合成圖）

外界亦揣測，此案背後牽涉美方意圖加速半導體回流，有評論認為美國政府、輝達與英特爾多年來不斷加碼投入，但技術始終追不上台積電，此時擁有完整量產 know-how 的高階主管成為「最直接的技術輸血」。不過目前英特爾尚未公布羅唯仁的職務細節，此案仍持續發展中。