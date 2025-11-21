印度循中國模式設國家級貨櫃船公司　謝志堅認為有必要也有條件

▲印度總理莫迪去年獲連任時，就表示要成立新國家航運公司 。（圖／翻攝莫迪推特）

記者張佩芬／台北報導

印度循著中國的航運發展模式，從拆船業、造船業、港口建設到上個月底設立國家級貨櫃船公司Bharat Container Shipping Line(BCSL)，中長期目標要打造一支超過100艘船的現代化國家船隊，降低對外籍船公司的倚賴。對此陽明海運前董事長謝志堅認為，印度最大的優勢是國家夠大，人口最多，有必要，也有條件建立國家航業公司。

3、40年前國家級貨櫃航業公司比比皆是，印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡、阿拉伯聯合大公國、智利等等，都有經營國家貨櫃航運公司，但是在市場激烈競爭下，不是關門停業，就是遭國際大航商併購，官股公司效率不彰是最大因素。

謝志堅認為，這些國家航業公司發展困難，除了效率，也與國內市場不夠大有關，但是印度和2、30年前的中國一樣，國家經濟正在起飛，需要建立自己夠強大的貨櫃船公司，降低對外籍船公司的倚賴，也能賺自己的航運財，另一面也帶動國內航線的發展與成長。

大陸的中國遠洋，在對內做出整併後，現在已經是全球第四大貨櫃船公司-中遠海運(COSCO)，到今年擁有535艘貨櫃船，總運力達345.6萬餘箱(20呎櫃)。

印度原有一家1961年成立的印度國家航運公司(SCI)，經營多種船型，印度總理莫迪在去年6月獲連任時，就表示要成立新國家航運公司，今年10月底在印度海事周的全球海事執行長論壇上，正式宣佈成立印度首家國家級的巴拉特貨櫃航運公司(BCSL)。

印度媒體指出，這標誌著印度邁出建設「國家船隊」、提升海上貿易自主能力的重要一步。 這一宣佈，也被視為印度在「2047海事願景」下，邁向海洋強國的關鍵時刻。

莫迪致詞時指出，BCSL的成立是印度「海洋信心新時代」的重要標誌。公司將以公私合營模式(PPP)運營，首期投資約69億美元，由政府與民間資本共同出資，並獲得印度海事發展基金的支援。

根據目前披露的規劃，BCSL初期將組建51艘貨櫃船隊，重點服務亞洲、西亞與紅海區域航線，未來還將擴展至全球主要幹線市場。中長期目標是打造一支超過100艘船的現代化國家船隊，使印度能夠承運自身出口貿易中的主要貨流。

莫迪指出，印度航運業「十年前還被過時的制度束縛，如今已重獲新生」，自政府啟動海事改革以來，印度港口輸送能力已從14億噸提升至27.6億噸，貨運量從9.72億噸增長至15.9億噸，而平均港口周轉時間則從93小時降至48小時。莫迪說：要重返海洋舞台的中心，必須以自主船隊為核心、以綠色造船為引擎。

印度國家航運公司(SCI)則宣佈「千船計劃」，計劃到2047年擁有216艘船舶，構建自給自足的國家運力體系。

除了BCSL的成立，莫迪在海事周上還公佈了一系列造船與修船計劃，總計437艘新船，投資規模約260億美元。 其中包括近60艘油氣運輸船、100艘綠色拖船以及11艘挖泥船，要建立一支規模化、現代化、低碳化的國家船隊。 這些專案與「綠色拖船計劃(Green Tug Programme)」同步推進，體現了印度政府在清潔能源航運和基礎設施自主化方面的雄心。

莫迪在講話中強調：「印度要重返海洋舞臺的中心，必須在造船、航運和港口之間形成良性迴圈。 未來十年，印度的目標是實現從海上貿易大國向海洋強國的全面躍升。」