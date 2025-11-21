德翔海運前三季營收9.63億美元　新造船訂單與東南亞航線布局同步推進

▲德翔海運公布最新未經審核營運資訊，著手強化設備與航線布局。(圖／德翔海運提供)

記者張佩芬／台北報導



德翔海運(02510.HK)公布2025年前三季未經審核營運概況，在全球供應鏈與區域物流需求變化下仍維持穩健步調。德翔海運前三季未經審核營收達約9.63億美元，運輸量約123萬TEU，整體表現與去年同期相當。為強化運能布局與市場覆蓋，德翔海運於第四季簽署2+2艘2900TEU新造船訂單，並再擴充冷凍與特殊設備，同時宣布將於12月啟動華南-越南-泰國SVT航線，進一步完善東南亞航線網路。此外，中國、日本與東南亞多地分公司也積極投入ESG行動，展現企業在永續面向的具體實踐。

德翔海運再啟新造船計畫 與馬尾造船簽署2+2艘2900TEU集裝箱船合約

2025年11月19日，德翔海運與福建船政旗下馬尾造船有限公司正式簽訂2+2艘2900TEU集裝箱船建造合約，持續深化雙方長期合作夥伴關係。本批新船採用吉大港型寬體設計，船長185.99米、船寬35.20米、型深17.20米，滿載吃水11.00米，載重量約36,380噸，並配置S-Bow低波浪增阻線型，以提升能效表現與多吃水航行性能，展現德翔海運推動高效節能與綠色運輸的堅定承諾。

▲德翔海運與馬尾造船簽署2+2艘2900TEU新造船訂單，持續推進高效節能船隊布局。（圖／德翔海運提供）

12月啟動SVT新航線 強化華南-越南-泰國運輸布局

德翔海運宣布，自2025年12月10日起正式啟動 SVT航線(South China - Vietnam - Thailand)，將投入一艘可裝載1,800TEU的貨櫃船參與聯營服務，航線掛靠順序為：南沙－蛇口－胡志明新港Cat Lai－曼谷－林查班－南沙，完整航程為14天。

SVT航線與現有TRX、PAS航線形成互補，可提供華南至越南、泰國「一週雙班」服務，提升零售補貨、冷鏈、生鮮及一般出口貨物的運輸彈性。胡志明新港Cat Lai為當地最主要的貨櫃碼頭，因泊位資源相對緊張，能取得固定靠泊排程，有助提升整體作業穩定性。泰國曼谷屬河港港區，具吃水限制，能直靠曼谷有利貨物更快速進入市區與周邊物流據點；林查班則作為深水港補強區域轉運與腹地運能，使整體航段更具連貫性。

隨著SVT航線投入營運，德翔海運於東南亞市場的航網密度進一步增加，對整體跨境運輸布局將形成強化作用。

▲德翔海運新增SVT航線，完善華南至越南、泰國的運輸網絡。(圖／德翔海運提供)

第四季設備擴充 冷鏈與特殊貨物服務量能再升級

德翔海運於第四季增購1,100台40尺冷凍櫃及1,300台特殊貨櫃(包含開頂櫃、折疊式平板櫃等)，強化在生鮮食品、冷凍貨物、大型設備貨物與工程機具等多元貨種的運輸設備配置。

本次新投入的冷凍櫃全面採用Carrier PrimeLINE系列冷藏設備，具備高效能、低能耗與溫度穩定控制等特性，可提升長途運輸品質與運送可靠度。這批設備預計投入東南亞、澳洲與墨西哥等主要航線，進一步提升設備供給與航線調度彈性。

▲第四季新增冷凍櫃及特殊設備，支援冷鏈與特殊貨物需求。(圖／德翔海運提供)

德翔海運多國據點積極投入ESG社區行動

德翔海運在2025年第三至第四季於多地推動多項ESG社區參與活動，內容涵蓋環境保護、急救訓練、社區服務與循環回收等。廣州舉辦生態菜園教育課程；深圳及上海進行CPR、AED等急救訓練；廈門於珍珠灣進行淨灘；寧波推動「不留痕跡」山林清潔；珠西與天津分別在陽江及海河沿岸進行清潔活動。長江區域的南京、武漢與重慶亦在10月陸續舉辦環境志工行動，推廣綠色生活。

海外據點同樣積極響應永續。泰國落實資源回收，將塑膠瓶與瓶蓋捐至寺廟再製成布袋與衣物；菲律賓首次參與「國際淨灘日」大型行動；日本分公司於東京、大阪固定參與街道清掃。越南海防則在颱風重創北越後迅速發起捐款，募集2,500萬越盾協助受災家庭與重建工作，展現企業在地關懷。





▲德翔海運多國據點推動ESG行動，落實社區關懷。(圖／德翔海運提供)

營運布局與永續並進 展望後市

在全球供應鏈需求調整與區域物流變動下，德翔海運將持續透過新造船計畫、設備增購與航線拓展強化服務能力。隨著新航線啟動，以及冷凍與特殊貨櫃陸續投入運用，整體跨境運輸的覆蓋度與運能配置將更加完善。

在永續方面，多國據點推動的 ESG 社區參與及環境行動，反映企業在環境保護、員工安全與社區關懷上的持續投入。未來德翔海運將在營運效率及永續發展兩個面向並行推動，強化企業整體營運韌性，穩步推動持續成長。