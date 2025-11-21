ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

德翔海運前三季營收9.63億美元　新造船訂單與東南亞航線布局同步推進

▲德翔海運公布最新未經審核營運資訊，著手強化設備與航線布局。(圖／德翔海運提供)

▲德翔海運公布最新未經審核營運資訊，著手強化設備與航線布局。(圖／德翔海運提供)

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(02510.HK)公布2025年前三季未經審核營運概況，在全球供應鏈與區域物流需求變化下仍維持穩健步調。德翔海運前三季未經審核營收達約9.63億美元，運輸量約123萬TEU，整體表現與去年同期相當。為強化運能布局與市場覆蓋，德翔海運於第四季簽署2+2艘2900TEU新造船訂單，並再擴充冷凍與特殊設備，同時宣布將於12月啟動華南-越南-泰國SVT航線，進一步完善東南亞航線網路。此外，中國、日本與東南亞多地分公司也積極投入ESG行動，展現企業在永續面向的具體實踐。

德翔海運再啟新造船計畫　與馬尾造船簽署2+2艘2900TEU集裝箱船合約

2025年11月19日，德翔海運與福建船政旗下馬尾造船有限公司正式簽訂2+2艘2900TEU集裝箱船建造合約，持續深化雙方長期合作夥伴關係。本批新船採用吉大港型寬體設計，船長185.99米、船寬35.20米、型深17.20米，滿載吃水11.00米，載重量約36,380噸，並配置S-Bow低波浪增阻線型，以提升能效表現與多吃水航行性能，展現德翔海運推動高效節能與綠色運輸的堅定承諾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲德翔海運與馬尾造船簽署2+2艘2900TEU新造船訂單，持續推進高效節能船隊布局。（圖／德翔海運提供）

▲德翔海運與馬尾造船簽署2+2艘2900TEU新造船訂單，持續推進高效節能船隊布局。（圖／德翔海運提供）

12月啟動SVT新航線　強化華南-越南-泰國運輸布局

德翔海運宣布，自2025年12月10日起正式啟動 SVT航線(South China - Vietnam - Thailand)，將投入一艘可裝載1,800TEU的貨櫃船參與聯營服務，航線掛靠順序為：南沙－蛇口－胡志明新港Cat Lai－曼谷－林查班－南沙，完整航程為14天。

SVT航線與現有TRX、PAS航線形成互補，可提供華南至越南、泰國「一週雙班」服務，提升零售補貨、冷鏈、生鮮及一般出口貨物的運輸彈性。胡志明新港Cat Lai為當地最主要的貨櫃碼頭，因泊位資源相對緊張，能取得固定靠泊排程，有助提升整體作業穩定性。泰國曼谷屬河港港區，具吃水限制，能直靠曼谷有利貨物更快速進入市區與周邊物流據點；林查班則作為深水港補強區域轉運與腹地運能，使整體航段更具連貫性。

隨著SVT航線投入營運，德翔海運於東南亞市場的航網密度進一步增加，對整體跨境運輸布局將形成強化作用。

▲德翔海運新增SVT航線，完善華南至越南、泰國的運輸網絡。(圖／德翔海運提供)

▲德翔海運新增SVT航線，完善華南至越南、泰國的運輸網絡。(圖／德翔海運提供)

第四季設備擴充　冷鏈與特殊貨物服務量能再升級

德翔海運於第四季增購1,100台40尺冷凍櫃及1,300台特殊貨櫃(包含開頂櫃、折疊式平板櫃等)，強化在生鮮食品、冷凍貨物、大型設備貨物與工程機具等多元貨種的運輸設備配置。

本次新投入的冷凍櫃全面採用Carrier PrimeLINE系列冷藏設備，具備高效能、低能耗與溫度穩定控制等特性，可提升長途運輸品質與運送可靠度。這批設備預計投入東南亞、澳洲與墨西哥等主要航線，進一步提升設備供給與航線調度彈性。

▲第四季新增冷凍櫃及特殊設備，支援冷鏈與特殊貨物需求。(圖／德翔海運提供)

▲第四季新增冷凍櫃及特殊設備，支援冷鏈與特殊貨物需求。(圖／德翔海運提供)

德翔海運多國據點積極投入ESG社區行動

德翔海運在2025年第三至第四季於多地推動多項ESG社區參與活動，內容涵蓋環境保護、急救訓練、社區服務與循環回收等。廣州舉辦生態菜園教育課程；深圳及上海進行CPR、AED等急救訓練；廈門於珍珠灣進行淨灘；寧波推動「不留痕跡」山林清潔；珠西與天津分別在陽江及海河沿岸進行清潔活動。長江區域的南京、武漢與重慶亦在10月陸續舉辦環境志工行動，推廣綠色生活。

海外據點同樣積極響應永續。泰國落實資源回收，將塑膠瓶與瓶蓋捐至寺廟再製成布袋與衣物；菲律賓首次參與「國際淨灘日」大型行動；日本分公司於東京、大阪固定參與街道清掃。越南海防則在颱風重創北越後迅速發起捐款，募集2,500萬越盾協助受災家庭與重建工作，展現企業在地關懷。

▲德翔海運多國據點推動ESG行動，落實社區關懷。(圖／德翔海運提供)

▲德翔海運多國據點推動ESG行動，落實社區關懷。(圖／德翔海運提供)

營運布局與永續並進　展望後市

在全球供應鏈需求調整與區域物流變動下，德翔海運將持續透過新造船計畫、設備增購與航線拓展強化服務能力。隨著新航線啟動，以及冷凍與特殊貨櫃陸續投入運用，整體跨境運輸的覆蓋度與運能配置將更加完善。

在永續方面，多國據點推動的 ESG 社區參與及環境行動，反映企業在環境保護、員工安全與社區關懷上的持續投入。未來德翔海運將在營運效率及永續發展兩個面向並行推動，強化企業整體營運韌性，穩步推動持續成長。

關鍵字： 德翔海運前三季營收9.63億美元新造船訂單東南亞航線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【肥水不落外人田】老婆穿睡衣出門！尪秒阻止幫她「包成粽子」

推薦閱讀

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

殺很大！外資砍台股915億元　創史上第4大

受到美股重挫拖累，今（21）日台股開低走低，終場大跌991.42 點或跌幅3.6%，以26434.94 點作數，外資賣超915.36億元，賣超金額創下史上第四大，值得注意，權王台積電（2330）收盤出現最後一筆7986張賣單，股價下跌70元或跌幅4.81%，以1385元作收，今日外資若是大賣台積電，意味台股整理時間恐怕會拉長。

2025-11-21 16:04
快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

英特爾（Intel）近日捲入台積電（2330）前高層轉職風波，市場也質疑是否涉及商業機密外流。根據外媒彭博社報導，Intel執行長陳立武（Lip-Bu Tan）19日受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

2025-11-21 14:25
美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

美國線以目前運價與裝載率已是虧錢航線　SCFI今日下跌3.98%

超大型攬貨公司負責人指出，美西線今(21)今日現貨市場運價再跌50美元，每大箱(40呎櫃)收1450美元，以目前五到六成裝載率，已確定是虧本價。上海航運交易所今(21)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌3.98%，來到1393.56點，其中跌幅最高的是南美線的18.04%，其次是美西線跌幅9.76%。

2025-11-21 15:42
台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

受到美股重挫影響，台股今（21）日下殺991.42點，以26434.94點作收，季線失守，刷史上單日第6慘，目前正在護盤階段的國安基金操盤人、財政部次長阮清華信心喊話：「國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。」呼籲投資人理性看待。

2025-11-21 15:33
台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

台股11月大幅修正2100點　一表看單日前10大慘摔後市表現

受到美股下挫拖累，今（21）日台股大跌991.42點，創歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，以26434.94點作收，第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生3個月、6個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

2025-11-21 15:17
台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌991.42點，為史上第6大跌點，以26434.94點作收，跌幅3.61％，成交量5498.35億元。

2025-11-21 13:41
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

4家職業工會欠繳保費，今（21）日遭到勞保局公告已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

2025-11-21 12:46
輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

輝達在台設立子公司　經濟部今日證實已核准

針對台北市長蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今日證實指出，已核准美商NVIDIA（輝達）設立台灣輝達經典股份有限公司。

2025-11-21 12:12
不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

美股四大指數重挫收黑，今（21）日台股11點過後下殺10.98點，退至26515.38點，各類股臉色鐵青，被動元件成為電子類股當中少數抗跌族群，蜜望實（8043）挾著自結10月稅後獲利1.15億元，每股稅後純益（EPS）1.44元，直奔80.5元漲停價，金山電（8042）跟進漲停，立隆電（2472）、立敦（6175）、光頡（3624）等3檔力守紅盤之上。

2025-11-21 11:05
郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日頂著滿頭白髮現身「2025鴻海科技日」（HHTD25），並與現任鴻海董事長劉揚偉同台，迎來滿場掌聲，劉揚偉高呼「沒有創辦人，就沒有今天的鴻海。」

2025-11-21 10:36

讀者迴響

熱門新聞

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

不甩台股暴跌逾900點！被動元件2檔亮燈漲停　3檔逆勢抵抗

AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

台股暴殺855點！法人：止跌看聯準會臉色　回測季線可長期持有

美股恐慌蔓延！台股屠殺821點退守26600　台積電跌60元至1395

快訊／陳立武發聲！　首駁英特爾涉台積電2奈米洩密案

台股史上第6慘！收跌991.42點　台積電跌70元至1385

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

台股黑色星期五！狂殺千點摜破季線　入列盤中第9大跌點

鴻海OpenAI合作細節曝　在美打造下代AI基礎設施

104打開超多32K工作　他驚「都是誰在做？」一票人+1

玉山金2028年獲利力拼500億　彭博：老董預告三商壽要貢獻2成

拼賺108萬！鴻勁抽籤中籤率1.65%　申購20萬筆凍資3千億

美光、SanDisk爆跌！亞股記憶體股哀號一片　SK海力士跌10%

美股巨震暴跌　華爾街投行：對沖風險引爆市場拋售潮

台股重摔991點季線失守　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366