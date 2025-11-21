快訊／新壽董事會通過！　北士科T17、T18地上權與北市府合意解約

▲北士科的T17、T18鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
輝達台灣總落腳北士科T17、T18基地，台新新光金（2887）旗下新壽臨時董事會通過就「臺北市北投區軟橋段93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」，決議通過與臺北市政府合意解約。
新壽表示，於110年10月13日經台北市政府公開招標程序取得「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、軟橋段93地號（T18街廓）市有土地地上權」其土地面積合計分別2萬2860.53平方公尺，折合約6915.31坪、1萬6038.87平方公尺，折合約4851.76坪，權利金總金額(新臺幣，未稅)分別為28億、16.02億元。
今日董事會就「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、軟橋段93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」，決議通過與臺北市政府合意解約，依解約協議，應塗銷臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、軟橋段93地號（T18街廓）市有土地之地上權登記並返還土地予臺北市政府，臺北市政府應給付新壽為履行「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、軟橋段93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」所支出之相關成本。
讀者迴響