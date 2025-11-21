快訊／新壽董事會通過！　北士科T17、T18地上權與北市府合意解約

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗 幣圈分析師揭前因後果

昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到剛過完生日不久，他的以太幣帳戶就遭強制清算的巨大打擊，短短時間內資產瞬間蒸發6.5億元，戶頭只剩50萬元。對此，圈內知名鏈上分析師餘燼直言不諱警告，如果黃立成執意逆勢操作，恐怕只會輸得更慘烈。

微軟讓位！Gemini 3獲好評 Alphabet登上全球市值第三

穩居美股市值第三的微軟在21日讓出位置，被 Google母公司Alphabet超越，根據市場數據顯示，這是自 2018年8月30日以來，Alphabet收盤市值首次超越微軟，主要受惠於新版 Gemini AI 模型獲得市場高度評價，分析師認為 Gemini 3 表現優於 OpenAI 的 GPT-5。

減肥藥賣太好！禮來創藥廠紀錄 首家市值衝上1兆美元

美國藥廠禮來（Eli Lilly）在美股21日達到了1兆美元的市值，成為全球首家進入由科技公司主導的「兆元俱樂部」的醫療保健公司，今年禮來股價上漲超過 35%，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」 名單一次看

2025年逼近尾聲，多家銀行開始展開信用卡整合或停卡作業，目前公布卡片調整訊息中，包括新光銀行「商務卡」、玉山銀行「玉山統一時代聯名卡」，以及上海商業銀行「大戶屋聯名卡」等，皆將於今年年底前陸續停用。

台股驚滔駭浪的一周 一表看抗跌ETF前10強

台股本周爆漲爆跌，歷經驚滔駭浪的一周，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的10檔跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含6檔高股息ETF，2檔主題型ETF，1檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF。

第七屆「高通台灣創新競賽」揭曉優勝團隊 冠軍獎金近400萬

高通今日正式公布第七屆「高通台灣創新競賽」優勝名單。本屆優勝隊伍由提供高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為投入於AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12萬5千美元（約合新台幣396萬元）、10萬美元與7萬5千美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。

中環賣出陽明6137張、損失5150.5萬元 剩餘1585張

今(21)日股市重挫991.42點，陽明海運(2609)股價將對抗跌，僅下跌0.6元，跌幅1.16%，收盤價51元。中環(2323)今日公告在本月3日到/21日期間，售出陽明6137張、每股價格52.17元，交易總金額320,175,043元，損失5150.5萬元，餘額1585張。 中環在今年10月

是一手消息嗎？ 以色列的以星航運估紅海返航的可能性越來越大

股票在紐約上市的以色列以星航運(ZIM)，本周在發布第三季財報時告訴分析師，該公司認為紅海返航的可能性越來越大，正在等待保險公司批准返回紅海。對於這樣的發言，令其他貨櫃公司受震撼，不知以星是不是有一手消息，因為多數船公司都不敢確認胡塞武裝真的不打了。

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌 PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

台股暴漲暴跌，有投資人沉不住氣翻臉了！櫃買中心今（21）日晚間公告，上櫃PCB股富喬（1815）由凱基科園、國泰台南兩券商據點通報違約交割，合計共違約金額爆1255.72萬元，為今年上市櫃公司第13起慘案。

台股重挫逼近千點 金管會：將密切關注國際股市變化

聯準會12月降息機率降至4成，美股四大指數昨（20）日全面下跌，台股下跌991.42點，收在26434.94點，金管會於今（21）日表示，台股跌幅為3.61%，僅次於韓股3.64%，後續將持續關注國際股市變化。